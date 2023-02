Martín Vizcarra gobierna el país desde marzo de 2018. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que, en el marco del estado de emergencia y la implementación del servicio educativo a distancia, los colegios privados tienen la obligación de sincerar sus costos, transparentar la información a los padres de familia y rebajar sus pensiones de acuerdo al servicio que están brindando actualmente.

"Es claro que en el corto y mediano plazo las clases no serán presenciales, aún serán a distancia. En este escenario, había muchas quejas de los padres de familia; y en un análisis simple, se concluye que este servicio genera menos costos. Por ende, debe haber una reducción de las pensiones", remarcó.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que aquellos padres de familia que estén en desacuerdo con el costo de los servicios, tendrán la posibilidad de retirarse y pasar a otra institución educativa.

Según el Decreto Legislativo 1476, publicado en el diario oficial El Peruano, los colegios privados tienen que informar sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no.

"Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial. Los/as usuarios/as y las instituciones educativas privadas se encuentran facultados para, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, evaluar y negociar la modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que se brindan de manera efectiva", señala la norma.

