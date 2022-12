Martín Vizcarra | Fuente: Andina

Martín Vizcarra envió una carta a un fiscal de Moquegua en la que se pone a su disposición para que lo investigue a pesar del amparo de su inmunidad presidencial. El presidente de la República había adelantado, en declaraciones hechas este viernes a RPP Noticias, que había enviado este documento para demostrar su voluntad de colaborar con sus indagaciones y que "no espere hasta el 2021", cuando deje Palacio de Gobierno.

En diálogo con RPP Noticias desde Yungay, Martín Vizcarra fue cuestionado este viernes sobre una mención hecha por el fiscal Pedro Chávarry acerca de posibles procesos que podría afrontar cuando deje la presidencia, así como por denuncias mencionadas por la congresista Yeni Vilcatoma. "¿Usted cree que si hubiera alguna denuncia de algún acto irregular ya no sería de conocimiento público? ¿Estarían guardándolo? No tiene sentido. Si no se ha hecho ninguna denuncia es porque no hay justificación para hacerla", respondió el presidente.

El jefe de Estado agregó luego que cuando fue presidente regional de Moquegua (2011-14) tuvo "varios procesos de investigación, como tienen las autoridades, [y] todos han sido archivados después de la investigación correspondiente". "Hay uno -agregó- que el mes pasado ha dicho 'reábrase'. Por ahí dicen que no se puede reabrir porque es presidente. Yo he mandado un documento al fiscal para decirle que no considere que soy presidente, haga la investigación, no espere hasta el 2021, hágala ahora".

La carta de Martín Vizcarra

RPP Noticias tuvo acceso a la carta. En esta, dirigida, al fiscal Walker Fredy Ríos Calisaya, el presidente menciona una diposición suya en la que se refiere al "impedimento de requerimiento de acusación por inmunidad presidencial". El documento tiene fecha del 23 de mayo del 2019, el jueves de la semana pasada, y tiene un sello de recepción del Ministerio Público del día siguiente.

Luego de esto, Martín Vizcarra dice que "el casi medio centenar" de denuncias en su contra por su gestión como gobernador de Moquegua y que estas se archivaron. El mandatario agrega que en marzo de este año, la propia Fiscalía de Moquegua ordenó archivar una causa por negociación incompatible en su contra "luego de un profundo análisis de las pruebas y elementos de convcción".

Tras estas menciones, Martín Vizcarra asegura que “a pesar de lo expuesto”, quiere ponerse “a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario”. Según el presidente, lo que busca es “demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública”.

Carta de Martín Vizcarra | Fuente: RPP Noticias

