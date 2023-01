El presidente supervisó la implementación del hospital temporal COVID en SJL. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra pidió al Congreso incluir y aprobar en el Pleno del Parlamento de esta tarde -el último de la actual legislatura- los dictámenes sobre la reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo, especialmente los referidos a la paridad y alternancia en las listas y la norma que prohíbe que los sentenciados puedan postular a cargos públicos.

"Pedirles una vez más, de la manera más respetuosa, que antes de que termine esta legislatura, por favor, se aprueben los proyectos de reforma política que requerían la doble votación para que puedan ser incorporados para las elecciones del 2021. Queremos que este proyecto de paridad y alternancia para que las mujeres puedan (tener) mayor número de representación política", señaló.

Acompañado de los ministros de Economía y Salud, Vizcarra aprovechó para pedir responsabilidad a la población para cumplir con las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, dentro de la etapa de reactivación económica para evitar contagios de COVID-19 en lugares donde esta etapa ha generado aglomeración de personas.

28 de julio feriado, 27 y 29 días laborables

En otro momento, Vizcarra señaló que en el mes de julio el Gobierno concentrará su esfuerzo en aumentar los puestos de trabajo para mejorar la economía del país. En ese sentido, anunció que el Gobierno ha tomado la decisión de que los días 27 y 29 de este mes sean laborables "para aprovechar el mes de julio al máximo".

"Nosotros en el mes de julio teníamos 3 días que eran no laborales: 28 y 29, que son feriados, y el 27, que no es feriado pero que se había declarado no laborable por un decreto. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solamente el 28 de julio sea feriado, pero el 27 y el 29 van a ser laborables. Hemos estado mucho tiempo con nuestra economía parada y no tenemos tiempo que perder", apuntó.

Durante la supervisión de la implementación del hospital temporal COVID Parque Huiracocha, el jefe de Estado destacó los esfuerzos para llegar a las 20 mil camas proyectadas para este mes. En ese sentido, adelantó que la próxima semana se estarán inaugurando más camas en distintas regiones a nivel nacional para la atención de casos COVID-19.

Asimismo, anunció la próxima publicación de un decreto supremo para incorporar 1 500 camas adicionales en regiones donde el Gobierno todavía no ha intervenido, como San Martín, Huánuco, Amazonas, Junín, Paco, Moquegua, Puno, entre otras, donde se registra un avance "lento" de esta enfermedad, pero se ha contemplado tomar medidas de prevención.

Te sugerimos leer