Presidente Vizcarra cuestionó una de las recientes decisiones del Congreso.

El presidente Martín Vizcarra cuestionó que la reciente decisión del Pleno del Congreso de aprobar el polémico texto sustitutorio que elimina la inmunidad a los parlamentarios y a los altos funcionarios se ha hecho "sin el debido proceso" previsto en las propias normal del Parlamento. Por esta razón, denunció que esto se trata de una "estrategia" que tiene como intención "invalidar" esta aprobación "para que se caiga y que la inmunidad parlamentaria se caiga".

"La han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarlo sin efecto. Y si la dejamos sin efecto va a pasar que la inmunidad parlamentaria va a continuar. Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí está para responder cualquier tema", señaló.

"Lo que nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos. Que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe", agregó.

En declaraciones a los medios, Vizcarra destacó que el Mensaje a la Nación que dio el pasado domingo generó que el Congreso citara a un Pleno extraordinario para ese mismo día y apruebe los impedimentos para que candidatos con sentencias en primera instancia puedan postular a cargos públicos en las próximas elecciones.

"Lo que no pudieron hacer en todos estos meses lo hicieron en tres horas desde que escucharon nuestro mensaje. Cuando planteamos nuestra disconformidad, lo que no pudieron hacer en meses de trabajo lo pudieron hacer rápidamente: plantearon y lo aprobaron. Felicito al Congreso por la rectificación del error que habían cometido", apuntó.

Sin embargo, insistió en cuestionar duramente la aprobación del texto sustitutorio que elimina la inmunidad para legisladores, ministros de Estado y para el presidente de la República. Al respecto, comparó esta situación con el accionar del pasado Congreso de ingresar "algunos artículos de contrabando" para "distorsionar" la propuesta sobre la bicameralidad.

"Un tema sumamente importante como la inmunidad parlamentaria ha sido incluido una serie de factores que los han agregado sin ningún nivel de análisis. Un tema tan importante como corregir un artículo que está en la Constitución (se hizo) en un cuarto intermedio de quince minutos, sin debate. Sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada", reprochó.

Finalmente, el jefe de Estado se refirió nuevamente a su intención de someter a referéndum la reciente eliminación de la inmunidad parlamentaria. Vizcarra reiteró que esta consulta se podría realizar en las elecciones presidenciales y congresales, programadas para abril del próximo año, y no durante el actual Estado de Emergencia por la COVID-19.

"¿Por qué tenemos temor a la opinión del pueblo? (…) Costaría solamente la hojita donde diga si está de acuerdo. Nosotros no tenemos el temor de escuchar el veredicto del pueblo. Esta inmunidad que han aprobado, por todos los vicios, por no haber sido analizada, por haber festinado los trámites, seguramente va a caer solita y va a continuar la inmunidad. Por favor, no nos tomen el pelo. Los peruanos merecemos respeto", sentenció.

