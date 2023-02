Mauricio Mulder | Fuente: RPP

El excongresista Mauricio Mulder (APRA), señaló este jueves que no cree en el Plan de Gobierno presentado en la víspera por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el exparlamentario sostuvo que a pesar de la ausencia de un contrapeso en el Congreso a la gestión de Martín Vizcarra, aún no ve resultados en todo este tiempo.

"No lo escuché porque no le creo nada a este Gobierno y siento que con leer los titulares es suficiente porque un Gobierno que debería estar ejecutando y debería ejecutar no sé por qué no lo hace", indicó.

En ese sentido, Mauricio Mulder afirmó que el tema de los medicamentos genéricos en farmacias y de afiliación al Seguro Integral de Salud se han presentado como algo nuevo cuando ya existían.

"Han hecho un estudio de temas sensibles y los han propuesto el día de ayer (...) dos temas interesantes para que suene bonito, pero la verdad que si no han hecho nada y prometer que lo van a hacer ahora parece una tontería, sobre todo cuando hay una crisis en el sector salud", afirmó.

Mauricio Mulder consideró que el presidente Martín Vizcarra se ha acostumbrado a las palabras con "cierto relumbrón" tenga un efecto positivo en las encuestas.

Además, el excongresista expresó que el próximo Congreso, que se elegirá el 26 de enero, cobrará las "facturas de carácter inconstitucional" que el Gobierno de Vizcarra representa.

"Estoy seguro de que el próximo Congreso va a ser muy político y seguramente habrá quienes planteen una asamblea constituyente, modificaciones radicales de la Constitución, pero también se tendrán que asumir las responsabilidades de lo que sin duda fue un golpe de Estado", manifestó.

