El presidente de la República, Martín Vizcarra, juramentó esta mañana al general PNP (r) César Augusto Gentille Vargas como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Gentille Vargas -que se ha desempeñado en diversos puestos en la Policía Nacional, así como en el Mininter- asumió hoy el cargo que hasta hace unas horas ostentaba el teniente general (r) de la Fuerza Aérea Jorge Montoya Pérez.

Montoya Pérez renunció al Mininter días después de reconocer que le mintieron con respecto a la operación en el local Thomas Restobar, de Los Olivos, en la que murieron 13 personas, tras apenas 56 días en el cargo.

Fuentes de RPP Noticias indicaron que Montoya renunció al Ministerio por pedido del propio presidente Martín Vizcarra, luego de que decidiera mantenerse en el cargo pese a una solicitud previa del jefe del Gabinete, Walter Martos.

En entrevista con el programa La Noticia 360, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, indicó que la dimisión del citado ministro debió haberse presentado inmediatamente después de reconocer que le mintieron.

“Me parece que (Jorge Montoya) ha demorado en tomar esa decisión. (...) Pienso que no se tomó una decisión en forma oportuna y la renuncia era algo que todos reclamaban, porque al reconocer que estando a la cabeza del Ministerio del Interior, tan conflictivo, y que al reconocer le habían mentido para dar declaraciones políticas con responsabilidad política, lo lógico era que ya no podía estar a cargo del sector”, dijo.

Como se recuerda, Montoya juró el pasado 15 de julio al cargo de ministro del Interior para reemplazar al teniente de la Policía Nacional Gastón Rodríguez.

