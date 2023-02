Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia

La periodista Graciela Villasís indicó este viernes que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), desmintió la versión que el presidente Martín Vizcarra brindó hace unos días sobre la licitación de la obra Lomas de Ilo que el consorcio Obrainsa-Astaldi ganó en el 2013, cuando este era gobernador regional de Moquegua.

Durante una entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, la jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio precisó que Unops aclaró que si bien estaba encargada de recibir las bases y la convocatoria del concurso para la citada obra, la buena pro para la firma del contrato correspondía al Gobierno Regional de Moquegua.

"De esta manera Unops desmiente la versión que dio el presidente Vizcarra el día domingo. También desmiento lo que él dijo en relación a que ellos eran encargados de hacer el estudio de mercado y ellos eran encargados de poner el valor referencial", dijo.

En relación a una supuesta solicitud a Obrainsa que hizo Vizcarra sobre el pago del alquiler de una avioneta para el traslado de un grupo de personas desde Lima a Moquegua, Graciela Villasís señaló que "claramente es un favor" que hace la empresa al entonces gobernador regional. De esta manera, la periodista cuestionó la versión del mandatario, quien afirmó que el arrendo de la nave era parte de una "responsabilidad social" empresarial."Si Obrainsa lo hizo por un tema de responsabilidad social, (por qué) en los correos se dirige al señor Paul Tejeda y le dice 'me podría por favor enviar toda la cotización sobre el alquiler de la avioneta porque solo me han llegado dos páginas. Entonces, el presidente Vizcarra señala que él no sabía nada de eso y que lo hizo esa empresa por responsabilidad, ¿por qué pregunta por el costo de la avioneta?", expresó.

Como se recuerda, el pasado domingo El Comercio accedió al testimonio de un nuevo aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, quien declaró ante el fiscal Germán Juárez que la empresa Obrainsa hizo un pago ilícito de S/1 millón a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.

Ese mismo día el Jefe de Estado rechazó el citado testimonio y señaló que la información aparecía luego que reclamó avances en las investigaciones del caso Lava Jato. Durante la noche en el programa Panorama, el mandatario Martín Vizcarra afirmó que desconocía el monto final que fijó la Unops para el proyecto Lomas de Ilo, ya que su gestión sólo prepará un expendiente técnico con montos referenciales.

