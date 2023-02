Presidente Vizcarra ofrece una nueva conferencia de prensa. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra informó que este miércoles el Consejo de Ministros aprobó un decreto de urgencia, el cual será publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, referido al cierre de brechas en rubros como educación y salud en distintas regiones del país.

"Este decreto de urgencia es para cerrar este tipo de brechas y no es retórica, no es que vamos a cerrar la brecha, no. Es fruto de reuniones que hemos tenido a través de la PCM y los diferentes sectores involucrados para que podamos atender las necesidades urgentes y que ahora queremos hacer realidad", explicó.

Durante la conferencia de prensa en la que se informó sobre las medidas adoptadas contra la COVID-19, el jefe del Estado detalló que el plan de cierre de brechas contempla una inversión de 146 millones de soles para permitir que las poblaciones de diversas regiones tengan el mismo acceso en servicios, además de atender sus principales necesidades, para lo cual se destinó un presupuesto de 146 millones de soles.

"Si queremos cerrar brechas debemos hacer un esfuerzo para aumentar la subvención a las personas con discapacidad severa a nivel nacional, por eso vamos a atender a 34 mil nuevas personas con discapacidad y para eso hay un presupuesto de 13 millones y medio de soles. Todos los peruanos somos iguales, el objetivo del Gobierno es comenzar a cerrar las diferencias", subrayó.

Informó que, de este presupuesto, se asignó un monto de seis millones de soles para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, impulse obras de caminos, embarcaderos y tambos en cinco provincias de Loreto; de igual manera, el Ministerio de Vivienda dispondrá 83 millones de soles para 22 proyectos de saneamiento en Loreto y Puno; mientras que el Ministerio de Trabajo tendrá 37 millones de soles para 42 proyectos de generación de empleo en Apurímac, Cusco, Ayacucho y Huancavelica; entre otros sectores.

El dignatario también detalló que en el Consejo de Ministros se presentó la propuesta de un Decreto de Urgencia para promover la contratación de empleo formal, el cual se viene recuperando mes a mes, pero falta un mayor impulso. En tal sentido, el presidente Vizcarra destacó la importancia de este decreto que sería aprobado en los próximos días.

NUESTROS PODCASTS:

'El Poder en tus Manos': Elecciones internas de los partidos: Presenciales y mayoritariamente por delegados

Te sugerimos leer