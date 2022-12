Your browser doesn’t support HTML5 audio Gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría, Martín Cabrera. | Fuente: RPP Noticias

En el último día de la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites en menos de 24 horas, que resultaron en la aprobación de un desembolso de más de S/41 millones a un consorcio integrado por ICCGSA (empresa investigada por el caso 'Club de la construcción') por la construcción del hospital de la región.

De acuerdo con lo revelado por el diario El Comercio, la Contraloría indicó que esta entrega de dinero fue irregular. Sobre esta situación fue consultado Martín Cabrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría Pública, en el programa “Economía para todos”, de RPP Noticias.

Al respecto, Cabrera indicó que el informe fue publicado por la Contraloría el 27 de diciembre del 2018, pues esta organismo coloca en su página web todos los informes realizados y, a su vez, los remite a la Fiscalía para que esta proceda.

“Este informe de las obras de mejoramiento para el Hospital de Moquegua se publicó el 27 de diciembre del año pasado, debidamente notificado a las partes. Procuraduría ha hecho su trabajo también y lo ha notificado en setiembre [de este año] y ya la pelota está en la cancha de la Fiscalía, que a partir de la información que tiene recogida en el informe pueda aplicar toda la investigación y delinear ya los niveles de responsabilidad ya en el ámbito penal”, explicó.

Asimismo, el funcionario fue consultado sobre porqué este informe no alcanza a quien era entonces gerente de la Municipalidad, el actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo (firmó la carta de autorización de desembolso del dinero) y el exgobernador regional de Moquegua y hoy presidente, Martín Vizcarra.

Cabrera aseguró que la labor de la Contraloría es recopilar información e identificar las desviaciones. Sobre la base del análisis de esa información se evaluarán los hechos por las entidades correspondientes.

“La auditoria se concentra en aquel espacio en donde la mayor responsabilidad de los actos ocurre, que ha ocurrido en el área de logística, porque es eso lo que le corresponde hacer a Contraloría” y aseguró que en la actualidad le correponde al fiscal encargado plantear, en su teoría del delito, cuáles son los hechos sobre los cuales recaen las imputaciones de actos ilícitos penales.

“[Fiscalía] determinará si hubo dolo o culpa, si hubo error administrativo. Ya es Fiscalía quien, desde el momento que se publica el informe, y se notifica a través de la Procuraduría que hay que tomar acción. (…) La Fiscalía tiene que evaluar si son exactamente los mismos hechos y si cabe la posibilidad de reabrir una investigación o no. Eso no nos corresponde especular, no es nuestro trabajo”, acotó.

