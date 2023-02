Ministro Jorge Meléndez ha negado las acusaciones.

El presidente Martín Vizcarra defendió la permanencia del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, pese a que un reportaje del programa Panorama reveló que recomendó a la madre de su hijo para que fuera contratada para el cargo de auxiliar en la Comisión de Ética durante los meses de junio, julio y agosto del 2018.

En declaraciones a El Comercio, el jefe de Estado señaló que no existe una denuncia formal y aseguró que este caso "es completamente distinto" a las salidas de los exministros Carlos Bruce y Salvador Heresi, cuyos casos -según recordó- se encontraban investigados de manera formal en el Ministerio Público.

"Es un cuestionamiento, no hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora no vemos que haya el sustento correspondiente; sin embargo, estamos llanos a la investigación y si la investigación deriva en una denuncia, inmediatamente tomaremos acciones, pero hasta ahora no hay una denuncia sustentada", dijo.

Ministro Meléndez niega acusación

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha negado haber recomendado la contratación de Erika Fernández Carrasco, madre de su hijo, en la Comisión de Ética del Congreso. Según un reportaje de Panorama, la expresidenta de esta comisión Janet Sánchez denunció que el titular del Midis le hizo esta recomendación.

"Todo parlamentario tiene discrecionalidad, no tiene mandato imperativo para recibir ordenes de nadie. La señora Sánchez era la presidenta de la comisión de Ética y ella es la que evalúa las hojas de vida", dijo el ministro.

"Yo no tengo nada que ver con la contratación. No expongamos más a esta señora, hay que respetar su condición […] Ella [Sánchez] tiene que responder, porque ella la ha contratado. Fue concurso público. Son cargo de confianza de los cargos de comisión", añadió.

Fernández Carrasco fue contratada para el cargo de auxiliar en la Comisión de Ética durante los meses de junio, julio y agosto del 2018. Según la excongresista Janet Sánchez, cuando recibió la recomendación de Meléndez, este no le dijo que había tenido una relación familiar con ella.

