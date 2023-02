El presidente Martín Vizcarra se presentó esta mañana ante el Congreso. | Fuente: Presidencia Perú/ | Fotógrafo: Andrés Valle

El presidente Martín Vizcarra anunció que dejará Palacio de Gobierno esta noche tras conocer que el Congreso aprobó la moción de vacancia en su contra. Dijo que no tomará acciones legales contra este proceso que fue aprobado esta noche con 105 votos.

En un mensaje de despedida desde el patio de Palacio de Gobierno, Vizcarra dijo que había acudido esta mañana al Congreso por tres razones. “Primero por mis convicciones democráticas, asumí el gobierno en el marco de la Constitución que, durante estos dos años y ocho meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a ley y al estado de derecho. Enfrenté sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y Constitución en mano”, dijo.

Vizcarra dijo que la historia y el pueblo peruano “juzgarán las decisiones que cada quién tomó”. “En líneas con mis convicciones democráticas, manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, que aparentemente se olvidaron de a quien representan, finalmente llegaron a 105 a favor de vacancia”.

“Hoy día dejo Palacio de Gobierno y me voy a mi domicilio a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal para que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia anteponiendo todo mi esfuerzo, mis capacidades y mi corazón al servicio del pueblo”, dijo el presidente.

"Salgo del palacio de gobierno como entré hace dos años ocho meses: con la frente en alto", enfatizó y agregó que queda “llano a afrontar como lo he hecho desde el principio a las investigaciones que correspondan para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones”.

Asimismo, dijo que espera que en el futuro los peruanos conozcamos los motivos de fondo de los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia.

Vacancia presidencial

El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo proceso de vacancia en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014.

La moción de destitución del popular mandatario peruano fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios, al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi ocho horas.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.

