La ministra de Economía, María Antonieta Alva, se pronunció sobre el proyecto minero Tía María, las proyecciones de crecimiento, el decreto de urgencia para destrabar proyectos públicos, entre otros temas. En entrevista con el diario El Comercio, reiteró que el gobierno mantendrá la disciplina fiscal y dio su diagnóstico sobre el gran problema del país.

“Mira, no quisiera entrar en esa discusión del modelo, pero creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras que funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante [...] Pero pensemos en la cobertura que hacen los medios a cosas que suceden en San Isidro versus las cosas que suceden en otros lugares”, señaló.

Alva también manifestó que el 2020 será el año de “dejar la casa ordenada” y manifestó que las “grandes líneas del gobierno” en lo económico ya están trazadas: plan de competitividad y plan de infraestructura.

La ministra de Economía manifestó que en el caso del proyecto minero Tía María, la propuesta del gobierno es el diálogo. “No es rentable para nadie que las inversiones se estén interrumpiendo. Por eso creo que sí, el gobierno considera que tienen que darse las condiciones para iniciar la operación”, dijo.

Alva Luperdi defendió la decisión del gobierno de apostar por el diálogo. “No creo que ese sea un tema solo del presidente, de verdad. Y creo que la apuesta es el diálogo y es evidente que la operación de esa mina y la sostenibilidad de esas operaciones requieren que haya un consenso social y ambiental”.

La ministra señaló que la meta de crecimiento de la inversión pública el próximo año es 9%, lo que implica que “se ejecute el 75% del presupuesto”. Afirmó que el destrabe de obras vía decreto de urgencia puede demorar entre tres y seis meses y los plazos “dependen de la complejidad de la obra”.

