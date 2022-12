Ana Teresa Revilla, extitular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: RPP

La renunciante ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, señaló que no propició la reunión entre los representantes de Odebrecht y el procurador ad hoc Jorge Ramírez y el exministro de Energía y Minas, Liu Yonsen.

"La única acción que he tenido con el procurador era facilitarte el contacto con el exministro. Yo no he hecho ninguna conexión con la empresa [brasileña]", comentó en una entrevista con el programa Conexión de RPP.

Revilla Vergara explicó que quedó en "shock" al enterarse de la destitución de Jorge Ramírez del cargo de procurador ad hoc del caso Lava Jato. "Debe estar pensando que yo propicié su salida. No se dio cuenta que, efectivamente, yo no tengo vela en ese entierro", remarcó.

La renunciante ministra de Justicia y Derechos Humanos contó que el pasado 23 de diciembre Jorge Ramírez visita su despacho y le solicita una reunión con Liu Yonsen. Según manifestó, el procurador ad hoc estaba "preocupado" ante una eventual demanda de la constructora brasileña contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

"Yo me contacto con el exministro Liu Yonsen y le digo que, por favor, se comunique con el procurador porque está preocupado por este tema", dijo, y agregó: "No conozco a los de Odebrecht, no me reunido con ellos ni sé quiénes son los dirigentes".

