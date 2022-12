Rocío Barrios, actual ministra de la Producción, durante la entrevista. | Fuente: RPP

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, calificó la noche de este martes de "mentirosa y desinformada" la denuncia fiscal en su contra por el presunto delito de peculado doloso por apropiación.

El Ministerio Público acusa a Barrios Alvarado, en su entonces condición de funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, de haberse apropiado de dinero del Estado, junto con otros funcionarios de este sector, a través de la simulación de contratos para el mantenimiento de 40 vehículos asignados a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, la ministra de Estado señaló que la imputación "no tiene mayor asidero legal" y que los servicios de mantenimiento a las unidades sí se hicieron.

"En mérito a qué se dice que esta funcionaria se apropió de un sol. No existe una prueba objetiva que diga que ese dinero ingresó a mis arcas. No conozco a las empresas, nunca las he visto en mi vida. No tienen ninguna relación directa e indirecta ni conmigo ni con ningún familiar", manifestó.

Rocío Barrios comentó que su cargo está a disposición "desde el minuto siguiente" que juró como titular del portafolio de la Producción. "Obviamente he ofreció tanto al premier [Vicente Zeballos] como al presidente [Martín Vizcarra] mis descargos".

"Me siento respaldada por mi verdad. Y me debo a un gobierno, en verdad, al que sí veo y soy consciente, que está luchando contra la corrupción. Y que, a veces, pisar callos incomoda", agregó.

