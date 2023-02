El presidente Vizcarra se reunirá con las nuevas bancadas. | Fuente: Foto: Presidencia

La mayoría de las bancadas virtualmente electas han aceptado reunirse en el curso de los próximos días con el presidente de la República, quien les ha propuesto entablar un diálogo que acelere los acuerdos que puedan tomarse cuando se instale el Congreso a principios de marzo. Algunas de las bancadas han adelantado los temas de su agenda para que sean previstos en sus respectivas reuniones con Martín Vizcarra. En nombre del partido más votado, el virtual congresista Luis Roel Alva ha reiterado que Acción Popular colaborará con la concreción de la reforma política, la judicial y la lucha contra la corrupción. También la congresista más votada de AP, Mónica Saavedra ha expresado su respaldo a la iniciativa presidencial, aunque precisó que su partido se ubicará en la “oposición democrática”. Saavedra señaló que en su partido no existen caudillos y precisó que AP procederá a elecciones internas para elegir a sus nuevos dirigentes, puesto que el plazo de Mesías Guevara ya venció. Diethel Columbus habló en nombre de la futura bancada fujimorista.

Lo hizo para pedir que el gobierno no se limite a un diálogo a “monotemático”, la reforma política. Columbus plantea que la ronda de conversaciones incluya la agenda de su bancada: la seguridad ciudadana, las pensiones, la salud pública y al apoyo a los emprendedores. Así pues, los dirigentes de casi todas las bancadas se preparan a las reuniones con el presidente, con la excepción de FREPAP que se limita a señalar que no han tomado un acuerdo que faculte a uno u otro miembro a pronunciarse. Sin embargo, está permitido pensar que la toma de decisiones es un proceso complicado en el “partido del pescadito”, como evidencia el áspero enfrentamiento entre dos de los hijos del fundador, Ezequiel Ataucusi. Lejos de la atmósfera de pureza moral y valores bíblicos, Jonás Ataucusi acusa a su hermano Noé nada menos que de haberlo querido matar para capturar el poder y los recursos económicos del FREPAP. Se trata de una prueba más de que la codicia, la corrupción y el odio no son privativos de una ideología, sino que existen al interior de todos los sistemas políticos, todas las clases sociales y todos los países. Lo que ya hubiéramos debido saber a partir de las historias de Caín y Abel, de Rómulo y Remo, de los hermanos Ayar y de la cruenta guerra entre Atahualpa y Huáscar.

Frente a las debilidades humanas, la única garantía es la transparencia de las instituciones. Una institución clave es la Junta Nacional de Justicia, instalada hace menos de un mes pero que ya ha tomado decisiones y elaborado un plan inicial de acción. Por lo pronto ha creado un grupo encargado de revisar las decisiones tomadas por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, en particular el nombramiento de Fiscales y Jueces. El grupo está encabezado por la exjueza Inés Tello, así como la exministra María Zavala y el exviceministro Henry Ávila. La Junta Nacional de Justicia es quizás el fruto más importante de los esfuerzos hechos para reformar la Justicia de nuestro país. El rigor y la celeridad de su trabajo dará una señal sobre nuestra capacidad de reforma, dejando atrás los negros recuerdos de “hermanitos”, “cuellos blancos” y otras variantes de la infamia.

Entre las muchas deficiencias de los alcaldes capitalinos podemos destacar la actitud del alcalde de Surco ante el vencimiento del contrato con la empresa Petramás, encargada del recojo y tratamiento de la basura. El alcalde Jean Pierre Combe parece haber esperado que se cumpla el plazo contractual para descubrir que sin recojo de basura lo que se produce es un amontonamiento de desperdicios nocivo para la salud y desastroso para su imagen de funcionario público.

