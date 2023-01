Julio Guzmán, candidato del Partido Morado. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial Julio Guzmán consideró que la pandemia de la COVID-19 ha revelado, en materia de salud pública, "que en los últimos 30 años no hemos hecho nada" en el Perú y que, por el contrario, se ha tenido un enfoque "bastante incompleto" en donde las autoridades se han centrado "en las grandes cuentas macroeconómicas, pero no en la gente".

"Nos hemos concentrado en ordenar la casa, en administrar la escasez, pero no el progreso. El progreso es administrar el bien de la gente, de las familias, y en ese sentido la reforma educativa y de la salud han estado olvidadas. La pandemia no nos ha llevado a la crisis donde estamos, ha revelado una situación que ya existía y simplemente la ha acelerado", indicó.

En diálogo con el doctor Elmer Huerta para Espacio Vital, el candidato del Partido Morado señaló que uno de estos problemas que ya tenía el país antes de la pandemia es la poca importancia del enfoque preventivo y la priorización de los hospitales, pese a que "más del 90% de las enfermedades son básicas y que se deberían atender en el primer nivel".

"No solo la gente se sanaría más rápido si prevendría más rápido, sino a un mucho menor costo y eso requiere que buena parte del presupuesto se vaya a activar los centros de salud del primer nivel de atención con medicamentos, persona, etc., y el otro enfoque equivocado es la fragmentación del sistema, no puede ser que el ciudadano sea atendido en distintos tipos de procesos como EsSalud y el Ministerio de Salud", señaló

Propuestas de Julio Guzmán:

- Integrar los sistema de salud: EsSalud y Minsa.

- Activar 1600 puestos de salud a nivel nacional.

- Complementar el trabajo de las enfermeras convocando a estudiantes de especialidades afines para el proceso de vacunación.

- Impulsar una campaña de información sobre las bondades de la vacuna.

- Seguimiento a la vacuna con el teletrabajo: personal contratado para monitorear el proceso de vacunación.

- Flexibilizar la cuarentena y los protocolos.

- Uso obligatorio de los oxímetros para trabajadores y clientes.

- Uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, además del uso de filtros.

- Conversar con las municipalidades para que dejen trabajar en las calles a los informales por un tiempo.

- Planteó que la lucha contra la pandemia sea liderada por el Estado con el uso de ciencia.

- Apostar por el esquema preventivo, reforzar el primer nivel de atención para descongestionar los hospitales.

