El secretario nacional del partido Contigo, Jorge Villacorta, exmilitante del partido Peruanos por el Kambio, descartó que esta organización política haya tenido alguna relación con el cantante Richard Cisneros, más conocido en el mundo artístico como Richard Swing, pese a que participó en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

"Era alguien que vino y se fue con Martín Vizcarra (…) Richard Swing fue un artista, no fue parte de la campaña presidencial. Lo que indigna a los dirigentes del partido PPK, hoy partido Contigo, es que no se puede decir que participó en la campaña. Animó tres mítines, vino de la mano con Martín Vizcarra, no fue parte de la estructura de campaña", anotó.

En entrevista con RPP Noticias, Villacorta remarcó que existe una relación personal antigua entre Martín Vizcarra y Richard Swing, e incluso aseguró que el artista viajó a Canadá días después de que Vizcarra asumiera como embajador en ese país durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cargo que ocupó hasta que asumió la Presidencia.

"Había una relación personal, distinta, por eso aquí no se puede hablar de favores políticos, se habla de favores personales. Le han conseguido trabajo a un amigo del presidente Martín Vizcarra que transciende a seis ministros, en una cartera tan importante tan importante como Cultura, donde ha habido cambios y esta persona se ha mantenido

Asimismo, el dirigente político rechazó que el artista se sienta orgulloso de haber causado la salida de Sonia Guillén del Ministerio de Cultura. "Tú no te puedes ufanar de haber botado a la ministra si no tienes un padrino atrás que respalda esas apreciaciones. Él no sabía que lo estaban grabando y se liberó en su mediocridad para mostrar ese rostro", señaló.

Finalmente, recordó que en la etapa en la que Martín Vizcarra no fue jefe de campaña, Richard Swing "no apareció para nada". Asimismo, señaló que el artista "tenía una relación personal" con el hoy presidente y, producto esto, participó en varios mítines; sin embargo, insistió en que no fue parte de la estructura política.

