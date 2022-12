Un joven trabajador falleció durante la protesta. | Fuente: RPP Noticias

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que viene colaborando con la familia de Jorge Muñoz, el joven que falleció durante las protestas en La Libertad, y "siguiendo de cerca" las investigaciones para identificar responsabilidades. "Nos solidarizamos con las personas afectadas durante las protestas. Hacemos un llamado a la calma y al respeto", señalaron.

Días atrás, el Ministerio Público realizó la necropsia al cuerpo de Jorge Yener Muñoz Jiménez, joven que falleció durante las protestas de trabajadores agroindustriales en la provincia de Virú, y determinó que su muerte fue provocada por un proyectil de arma de fuego.

El acta de la Fiscalía Provincial Mixta de Virú indicó que la causa de muerte es por una herida en la cabeza, provocada por un proyectil de arma de fuego. Y que el médico legista extrajo la bala del cráneo de Jorge Muñoz.

José Muñoz, padre de la víctima, pidió que la muerte de su hijo no quede impune. En conversación con RPP Noticias, indicó: "Lo que queremos es justicia, yo ruego de que la justicia no se venda. Lo que ha pasado con mi hijo que no quede impune".

El joven Jorge Yener Muñoz Jiménez trabajó en la empresa Agroindustrial Camposol, hasta el 22 de noviembre de este año, y falleció el jueves 3 diciembre en un enfrentamiento con la Policía. Su pareja tiene 4 meses de gestación.

