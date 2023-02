Jorge Meléndez en una sesión del pleno del Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, renunció a su cargo tras ser acusado de haber intervenido para lograr la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética del Congreso de la República.

En una entrevista con Latina, manifestó que en una reunión sostenida esta tarde le presentó al presidente de la República, Martín Vizcarra, su renuncia y este le aceptó.

En vísperas, el jefe del Estado había dicho que "no tienen sustento" los cuestionamientos al ministro Meléndez. "No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente", manifestó a El Comercio.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha negado haber recomendado la contratación de Erika Fernández Carrasco, madre de su hijo, en la Comisión de Ética del Congreso. Según un reportaje de Panorama, la expresidenta de esta comisión Janet Sánchez denunció que el titular del Midis le hizo esta recomendación.

Recientemente, el portal Ojo Público divulgó extractos de unas conversaciones telefónicas en las que se menciona a Jorge Meléndez y a su hermano en un caso por presuntos vínculos con el tráfico ilegal de madera en la Amazonía. El renunciante ministro habría tenido vínculos con la organización criminal 'Los Cumaleros del Oriente', una banda dedicada al tráfico ilegal de madera. El cabecilla del grupo, Hitler Pérez Rodríguez, dice que los había ayudado a dilatar unos procesos de fiscalización.

Te sugerimos leer