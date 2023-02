Jorge Meléndez es señalado de haber recomendado a la madre de su hijo para cargo en el Congreso. | Fuente: Congreso

Un nuevo testimonio complica la situación del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, denunciado de haber recomendado a la madre de su hijo para ser contratada como auxiliar en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Esta vez, Evelyn Díaz Mendoza, una extrabajadora del Congreso, afirma haber sido testigo del momento en que el ministro fue recriminado por la entonces presidenta de Ética, Janet Sánchez, por no precisar la relación que mantenía con su recomendada.

Diaz Mendoza narró al dominical Panorama que los hechos se produjeron en un restaurante de Barranco, adonde asistieron Janet Sánchez y ella para encontrarse con Jorge Meléndez.

El reclamo

“Cuando [Janet Sánchez] me llama, ya tenía esta reunión con el excongresista. En la camioneta, me comenta que le habían preguntado si es que era cierto que la señora [Erika Fernández] que había trabajado en el congreso era madre de su hijo”.

“Ya habían pasado muchos meses, esa reunión se dio este año”, precisó. “Ahí empiezan a hablar del tema, de por qué no le había dicho la verdad [a Sánchez]”.

“El excongresista Meléndez le dice ‘yo te comenté que era la madre de mi hijo, pero no tenemos nada, ya no hay ese vínculo’ y ella le dijo ‘pero igual’. Él quería hacerle ver que estaba enterada, pero que se había olvidado, cosa que no era cierta”.

Meléndez negó recomendación

El titular de la cartera de Desarrollo negó haber recomendado la contratación de la madre de su hijo, Erika Fernández Carrasco (27) en el Congreso.

“Yo no tengo nada que ver con la contratación. No expongamos más a esta señora, hay que respetar su condición […] Ella [Sánchez] tiene que responder, porque ella la ha contratado. Fue concurso público. Son cargo de confianza de los cargos de comisión”, añadió.

Fernández Carrasco fue contratada para el cargo de auxiliar en la Comisión de Ética Parlamentaria durante los meses de junio, julio y agosto del 2018. Según la excongresista Janet Sánchez, cuando recibió la recomendación de Meléndez, este no le dijo que había tenido una relación familiar con ella.

