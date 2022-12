Hugo Coya: "Desde que asumió, Petrozzi me llamaba a reclamarme que no debía salir un tema"

Hugo Coya fue destituido como presidente del IRTP. | Fuente: RPP Noticias

El periodista Hugo Coya, expresidente del Instituto de Radio y Televisión (IRTP), reveló que, a diferencia de otros ministros de Cultura, desde la llegada de Franceso Petrozzi a este cargo fue víctima de presiones de su parte para regular el contenido informativo del canal del Estado, motivo que atribuye a su intempestiva salida de este cargo.

"Desde que asumió el ministro Petrozzi me llamaba para reclamarme que no debía salir un tema, que por qué estábamos entrevistando a tal o cual, no solo fujimorista, sino a diferentes personas que pudieran tener un punto de vista crítico con diferentes temas, y al parecer la gota que rebalsó el vaso fue la cobertura del canal a la liberación de Keiko Fujimori", dijo.

En diálogo con RPP Noticias, el expresidente del IRTP recordó que, cuando el presidente Martín Vizcarra lo contactó para asumir nuevamente este cargo, luego de su renuncia por el indulto a el expresidente Alberto Fujimori, le dejó en claro que "defendería la pluralidad de los medios del Estado". "Me dijo que justamente por eso me estaba llamando", mencionó.

Durante su gestión, Coya también destacó que ninguno de los anteriores ministros de Cultura, organismo al que se encuentra adscrito el IRTP, lo llamó "para reclamarme nada o para pedirme que algo no saliera" y, por el contrario, le permitieron trabajar "con absoluta libertad". Sin embargo, lamentó que esta situación cambió con la llegada de Petrozzi.

En otro momento, Coya rechazo y negó "profundamente" que su salida del IRTP se haya dado de manera "consensuada", tal como aseguró Petrozzi. El periodista recordó que días atrás, en una reunión en el despacho del ministro, este le pidió su renuncia pese a los avances reportados por los medios del Estado durante su gestión.

"Me dijo que por él no firmaría mi renuncia ni me la pediría, sino que -estoy citando casi literalmente- dos funcionarias han envenenado al presidente en contra tuya", señaló.

En esta reunión -recordó Coya, se acordó que viajaría Londres para firmar un importante convenio con la BBC y que a su regreso al país presentaría su renuncia; sin embargo, de manera sorpresiva, lo removieron mientras se encontraba fuera del país y antes de que esta importante reunión se concrete.

"Si la razón fundamental es el cuestionamiento a la pluralidad de los medios públicos y eso le pasa al presidente del IRTP, qué le puede pasar a un periodista, reportero, camarógrafo o productor al cual se le pide su nombre para averiguar qué tipo de comisión cubrió y si (esta) puede ser incómoda para un funcionario", lamentó.

