El mandatario negó tener algún vínculo con el empresario Antonio Camayo. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró la noche de este domingo que no conoce al empresario Antonio Camayo vinculado a la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', pese a la aparición de dos fotografías que muestran a ambos.

“Yo no reconozco esa foto”, dijo el mandatario al dominical Cuarto Poder en referencia a una de las imágenes que publicó el diario Correo. En ellas se le ve junto al empresario, pese a que Vizcarra ya había indicado en 2018 que no lo conocía tras la difusión de un audio, en el que el exjuez César Hinostroza le pide a Camayo gestionar una reunión con el jefe de Estado.

Según precisó, él nunca había tenido una reunión con Camayo ni relación política o económica y que el mismo empresario había dicho en su declaración ante el Ministerio Público que no conocía al presidente. Agregó que mucha gente le pide fotografías y que suele acceder a ellas.

“Con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical ni relación política ni relación económica y el propio señor Camayo en su declaración fiscal dice que no me conoce (…) Yo salgo dos o tres veces por semana al interior del país y a diferentes actividades y a donde voy hay mucha gente que me pide fotos y me tomo fotos”, dijo.

En otro punto de la conversación, el mandatario puso en duda la veracidad de las fotografías, alegando que su “fluctuación de peso es de 3 a 4 kilos” y que nunca ha subido “20 kilos como aparentemente muestran” las imágenes en cuestión. “Hay que verificar esas fotos”, indicó.

Al ser consultado sobre si podría haberse cruzado con el empresario durante la campaña para las Elecciones Generales de 2016, el mandatario manifestó que durante las reuniones que mantuvo era posible se sumó mucha gente. Allí mencionó al actual congresista de Unión por el Perú (UPP), José Vega, quien aseguró que le solicitó reuniones.

“Yo no lo conozco a Antonio Camayo. En la campaña hemos tenido una serie de reuniones políticas donde gente se sumaba. O sea, José Vega pidió hasta dos o tres reuniones en las que hemos estado juntos y venía con gente que era parte de su entorno. Incluso en alguna vez hemos ido a un distrito populoso para hablar a pedido de él con la asociación de mototaxistas para manifestar su apoyo a la candidatura de PPK”, sostuvo.

