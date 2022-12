Salvador del Solar se pronunció sobre la renuncia de Aráoz, Bruce y Choquehuanca. | Fuente: RPP Noticias

El jefe del Gabinete, Salvador del Solar, aseguró que el Gobierno está en contra de la incorporación de la legisladora Yesenia Ponce a la bancada oficialista Peruanos por el Kambio (PpK), tras rechazar la versión según la cual esta decisión salió de Palacio.

En Ampliación de Noticias, el presidente del Consejo de Ministros calificó de “desesperada” la decisión de la bancada, que -tras la renuncia de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca- necesitaba con urgencia sumar un miembro más para no desaparecer.

“Nosotros como Gobierno no estamos contentos con la decisión de la bancada de haber incorporado a la señora Ponce. Como Gobierno, no respaldamos, no es consistente con la postura del Gobierno respecto de su lucha contra la corrupción. Creemos que se trata de una decisión desesperada de quienes quedaban en la bancada”.

En ese sentido, Del Solar acusó a Aráoz, Bruce y Choquehuanca de “articular” su renuncia para dejar sin bancada al oficialismo, al considerar que, si estos legisladores ya habían detectado actitudes antidemocráticas en la bancada, tal como aducen en su carta de renuncia, no hubieran esperado tanto para dimitir.

“Es una renuncia que tenemos que leer como articulada entre tres congresistas, incluyendo también a la vicepresidenta, faltando minutos para dejar sin bancada al Gobierno. Es algo que no podemos dejar de mencionar”, refirió el ministro.

PpK incorporó a la exfujimorista Yesenia Ponce poco antes de la conformación de comisiones, con lo que evitó desaparecer como bancada, ya que según el Reglamento del Congreso los grupos parlamentarios deben tener un mínimo de cinco miembros para funcionar.

PpK se había quedado con cuatro miembros tras la sonada renuncia de Aráoz, Bruce y Choquehuanca, quienes justificaron su decisión aduciendo que la bancada oficialista está “dirigiendo sus lineamientos y decisiones en sentido contrario al programa de gobierno con el cual se obtuvo el respaldo popular en el año 2016”.

