Gloria Montenegro en una sesión del disuelto Congreso. | Fuente: Congreso de la República

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, renunció de manera irrevocable al partido Alianza Para el Progreso (APP).

En carta dirigida a César Acuña, líder de la agrupación política, Montenegro indicó que tomó la decisión con la "conciencia tranquila de haber respetado y seguido" los lineamientos y principios partidarios.

"Mi decisión se desprende de la necesidad de no discrepar frente a modos distintos de interpretar principios y valores democráticos. No es mi deseo ser la frecuente voz singular y discordante en una agrupación política cuyas finalidades partidarias no han sido comprendidas en su total magnitud por un sector de voceros del partido", indicó.

La ministra de Estado expresó, además, su gratitud por la oportunidad que le brindó Alianza Para el Progreso, fundado en diciembre de 2001 en la ciudad de Trujillo, de "haber servido" a su región (La Libertad) y al país.

Te sugerimos leer