Flor Pablo se refiere a las deudas del Ministerio de Educación con los maestros. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, la extitular del Ministerio de Educación Flor Pablo Medina habló sobre su salida del gabinete de ministros, así como de las deudas pendientes con los profesores de escuelas públicas. En declaraciones al programa Ampliación de los Sábados, Pablo Medina descartó que su salida se haya debido a la implementación del enfoque de género.

“Hay algunas luchas y reformas que no se hacen sin ganarnos enemigos. (…) Pero, en este tiempo, lo que yo he sentido es un respaldo al tema del enfoque de género desde el Gobierno… el respaldo ha estado hasta el último día que he estado trabajando y la política continúa”, explicó la exministra.

Asimismo, Pablo se refirió a los grupos conservadores que presentan observaciones a la política de enfoque de género, y aseguró que incluso la educación sexual puede abordarse desde una perspectiva educativa básica.

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen que conocer su cuerpo, tienen que saber reconocerse y, claro, todo es progresivo de acuerdo a la edad. (…) El tema del enfoque de género y la educación sexual no es un tema de un Gobierno; es una política de Estado. Toda la situación de violencia contra nuestros niños nos plantea esa necesidad urgente. En eso vamos avanzando”, indicó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio La exmiistra de Educación, Flor Pablo, habla sobre los pendientes del Ministerio ante su salida. | Fuente: RPP Noticias

UN MINISTERIO INESTABLE

La también docente evitó hablar sobre las razones que impulsaron su salida, junto a los titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Energía y Minas y Transportes. Lo destacable, para la exministra, es el trabajo realizado durante su gestión para recuperar el curso de las políticas educativas.

“Encontré un sector con una alta inestabilidad y una regresión. Por un lado, está el lado de la política curricular, que fue el primer gran reto que tuve que asumir, pero ahora no solo es el tema de que hay un currículo con una defensa en el Congreso, sino que hay un curso programático a nivel de presupuesto. Nosotros hemos avanzado en temas de capacitación, en además ubicar el currículo, no solamente como una propuesta general; sino en programas específicos”, refirió.

INCREMENTO DE SUELDOS PARA LOS MAESTROS

Pablo también se refirió al aumento progresivo del sueldo de los maestros, y recordó que, en el año 2014, el sueldo del docente en primera escala ascendía a S/1320. En la actualidad, aclaró que este ha ascendido a S/2 200.

“Ese fue uno de los puntos de acuerdo con el presidente, de anualmente —sin necesidad de esperar a las huelgas, a la tensión con el magisterio—, de acuerdo también con lo que permite la caja fiscal. (…) Se ha ido incrementando pero, definitivamente, hay que incrementar más y, no solo eso, que [el sueldo] esté de acuerdo al ámbito en el que trabaja el maestro”, indicó.

Por otro lado, la exministra explicó que también es importante recuperar la confianza de los maestros, algo que pasa por la valoración de la profesión y el incremento progresivo de su salario.

En adelante, aseguró que Martín Benavides, el nuevo ministro de esta cartera, tendrá que enfocar sus esfuerzos en implementar condiciones básicas y de infraestructura en los colegios a lo largo del país.

“De cada 10 colegios siete necesitan, o una refacción al 70%, o nuevos colegios absolutamente, pero nuestro nivel de infraestructura es absolutamente precario. Nos va a tomar tiempo cerrar esa brecha”, comentó y pidió que no se pierda el diálogo con los maestros, quienes deben participar de la mejora del nivel de educación.

“No cualquiera es maestro, es un deber experto. Nuestra profesión tiene de ciencia, de arte y de vocación, entonces hay que estar con ese espíritu”, mencionó.

Te sugerimos leer