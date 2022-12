Luis Alberto Gonzáles Zúñiga | Fuente: Andina

Luis Alberto Gonzáles Zúñiga, que hasta hoy era el Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), consideró este viernes que hay "intereses económicos" detrás de la decisión del Gobierno de cesarlo en el cargo.

En enlace telefónico con el programa Encendidos de RPP Noticias, el exfuncionario calificó de "sorprendente" su salida del organismo adscrito al Ministerio de Agricultura justo en el Día Mundial del Medio Ambiente.

"Que esté firmado por el Presidente de la República me da muchísima tristeza porque se dice que yo he perdido la confianza del Presidente. ¿Cómo voy a perder la confianza del Presidente si yo jamás me he reunido con él? Él nunca me ha solicitado un informe de mi desempeño al cargo del Serfor", cuestionó.

El exfuncionario recordó que el 3 de marzo fue llamado de manera súbita por la viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello, quien directamente solicitó su renuncia. Pero él indicó que salvo hubiera cometido una falta grave entonces presentaría su dimisión.

"Apenas asumo esta responsabilidad, sabía que nos íbamos a enfrentar a intereses muy fuertes. El 70% de toda esas actividades se desarrollan en un marco de ilegalidad e informalidad y en el sector forestal eso debe ser del 80%", advirtió.

El exdirector del Serfor explicó que su gestión se concentró en ese 20% que estaba haciendo bien las cosas en el sector forestal y de fauna silvestre. El apoyo a estos empresarios era demostrar que era posible que el sector forestal se expanda en un marco de legalidad.

"Definitivamente hay intereses económicos ahí en marcha", afirmó.

Luis Alberto Gonzáles Zúñiga asumió sus funciones el 1 de febrero del 2019 tras un concurso público. Su periodo debería haber culminado el año 2024.

De acuerdo a la Resolución Suprema Nº 002-2020-MINAGRI, el Gobierno dio por concluida, a partir de la fecha, la designación de Luis Alberto Gonzáles Zúñiga Guzmán, como director Ejecutivo de Serfor, dándosele las gracias por los servicios prestados.

La norma también indica que se encargará al Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, en adición a sus funciones, el puesto de Director Ejecutivo del Serfor, en tanto se designe a su titular.

