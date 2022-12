EsSalud: gerente general recibirá a trabajadores el lunes para tratar de evitar huelga

Wilfredo Ponce Castro estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Wilfredo Ponce Castro, secretario general de la Federación Central Unión de Trabajadores (FED CUT) de EsSalud, informó que la Gerencia General de la institución lo ha convocado para el lunes a fin de llegar a un entendimiento que impida la huelga convocada por este gremio para el próximo 26 de agosto.

“Qué bien que estén encaminando propuestas de solución para los trabajadores”, dijo en Ampliación de Noticias, tras señalar, sin embargo, que su gremio ya ha tenido reuniones con otros representantes de EsSalud sin llegar a un acuerdo satisfactorio.

“Si enumeramos las reuniones, pueden ser más (de tres), pero sin ningún avance. Pero nosotros vemos con mucha esperanza (esta nueva reunión). El gerente general ha convocado a nuestra organización, a través de mi persona. Nos ha citado, igualmente el ministro de Trabajo”, mencionó.

Ponce Castro dijo que su gremio está convocando a una paralización a fin de que EsSalud atienda una serie de requerimientos, como la implementación de una escala remunerativa equitativa, así como mejores implementos para el personal que se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia.

“Nosotros no estamos buscando incremento de sueldos. Cuando se habla de escala salarial, no decimos que es un incremento. Estamos diciendo que se implemente una escala equitativa. No puede haber dos escalas en el Seguro Social, una escala con los médicos y una escala con los técnicos”, comentó.

El representante de la FED CUT alertó que en lo que va de la pandemia más de nueve mil trabajadores se han contagiado de la COVID-19, de los cuales más de 70 han fallecido.

Ponce Castro aseguró que, en la eventualidad de que no se llegue a un acuerdo el lunes y que la huelga se lleve a cabo, no se abandonará a los pacientes.

“Las emergencias se van a atender, como siempre. No podemos abandonar los puestos asistenciales. Van a haber piquetes que no van a abandonar. No se va a entregar los hospitales”, añadió.

