El ministro del Interior, José Elice, aseguró que, pese a los cuestionamientos que ha recibido el Ejecutivo por los cambios al interior de la Policía Nacional y el pase a retiro de 18 oficiales, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional "apoya la decisión del presidente" Franscisco Sagasti.

En declaraciones a la prensa durante una actividad oficial, el titular del Mininter recordó que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que, en ese sentido, la Constitución establece que puede tomar decisiones sobre las personas que las comandan.

Consultado sobre la posibilidad de que los generales pasados al retiro regresen a la institución, el ministro señaló que el presidente Francisco Sagasti "ha dicho claramente (que) no hay paso atrás, no hay retorno, no se va a revertir esa decisión". Pese a esto, aseguró que la Policía "está unida".

Recientemente, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el Gobierno de Francisco Sagasti afectó la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú al pasar al retiro a 18 oficiales generales para nombrar como comandante general de la PNP a César Cervantes Cárdenas.

"Consideramos que se ha realizado una interpretación incorrecta del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Ello, a nuestro juicio, afecta la institucionalidad de dicho organismo, contraviene reglas y estándares fijados por el Tribunal Constitucional y menoscaba derechos fundamentales", señaló en un oficio dirigido a la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia.

De acuerdo con Gutiérrez Camacho, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de realizar una renovación de cuadros políticos, ya sea de manera regular o excepcional, solo será válidamente ejercida si se realiza "respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, al trabajo".

En esa línea, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, reconoció ante el Congreso que "no existe un consenso" sobre el retiro de 18 generales de la Policía como medida de modificación desde el Gobierno; sin embargo, insistió en que estas medidas "eran necesarias".

Además, señaló que los cambios se encuentran en el orden constitucional. "Cabe indicar que esto no significa un cuestionamiento a la institución policial como tal, sino medidas excepcionales, inscritas en el ordenamiento constitucional", agregó.

Como se recuerda, alrededor de 18 comandantes generales de la Policía han sido retirados del cargo. Estas modificaciones dentro de la Policía se dieron tras la represión policial ocurrida durante las protestas por la crisis política el pasado 14 de noviembre y en donde se encuentra en investigación a los responsables de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

