El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se mostró agradecido con los recientes resultados de algunas encuestadoras que lo sitúan en el primer lugar de la intención de voto a poco menos de un mes de las elecciones generales. El postulante atribuyó su incremento a sus propuestas de campaña "a pesar de la guerra sucia".

"Agradecido al pueblo del Perú, eso me obliga a seguir trabajando y esforzándome para ser un mandatario, si así me elige el pueblo peruano, que atiende todas las necesidades. Lo tomamos con humildad, vamos a seguir trabajando a pesar de la guerra sucia", indicó.

"A pesar de la guerra sucia, una guerra sucia incalificable -nos atacan los candidatos y mensajes anónimos en las redes- nosotros no hacemos ningún problema y contestamos haciendo los recorridos por todo el Perú", agregó.

Durante un recorrido por el emporio comercial de Gamarra, señaló que, luego de haber realizado actividades en las regiones, en los próximos días realizará más recorridos por Lima, donde según la reciente encuesta del IEP se disputa las preferencias con Rafael López Aliaga, para explicar sus propuestas de campaña.

"Yo confío que, tal como hemos tenido el respaldo todas estas últimas semanas, en Lima también vamos a tener el respaldo", respondió.

Critica a Rafael López Aliaga, su rival en las escuestas

En otro momento, Yonhy Lescano anunció que en los próximos días presentará una querella por dimanación contra Rafael López Aliaga por no rectificarse en llamarlo un "allegado" de la empresa Odebrecht.

"¿Cómo es posible que un candidato presidencial difame de esa manera? Desde que hubo eso de Montesinos que fabricaba noticias, ahora estamos igual. A estas personas hay que enseñarle que llegar a la Presidencia y ser candidato tiene que ser un hombre con valores, haciendo cosas serias, no difamando"

Yonhy Lescano también aprovechó para volver a marcar distancia con Manuel Merino, uno de los congresistas más polémicos de Acción Popular. Al respecto, recordó que la bancada en el Congreso de su partido no acató el acuerdo para rechazar la vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra.

"No hicieron caso y yo y algunos otros dirigentes hemos deslindado. El señor Merino no va en la línea del partido. Yo he sido elegido con el 70%, el otro es un político desobediente, con quien hemos deslindado desde un primer momento. Yo con el señor Merino no convocamos en lo absoluto", reiteró.

Tras reiterar que su postura en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra no implicaba un respaldo a su gestión, el ahora candidato consideró que el exmandatario "tendrá que asumir las responsabilidades de haberle mentido al Perú", en referencia al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y a otras investigaciones en su contra.

Lescano y López Aliaga lideran encuesta de IEP

El excongresista Yonhy Lescano (Acción Popular) lidera la intención de voto presidencial, con un 13.9 % de respaldo, seguido del empresario Rafael López Aliaga (Restauración Nacional), que suma 9.5 % de apoyo, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada este sábado en el diario La República.

En tercera ubicación aparece la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 7.2 %, seguida muy de cerca de la izquierdista Verónika Mendoza (7.0 %) y del exfutbolista George Forsyth (6.8 %).

Más abajo se encuentran el economista Hernando de Soto (5.7 %), el congresista Daniel Urresti (4.5), el dirigente Pedro Castillo (3.5 %), el empresario César Acuña (3.4 %), el expresidente Ollanta Humala (2.5 %), el economista Julio Guzmán (2.3 %) y el excongresista Daniel Salaverry (1.2 %).

La encuesta de IEP revela que un elevado 16.6 % asegura que no piensa votar por ninguno de los candidatos a la Presidencia, mientras que un 2.2 % señala que votará en blanco o viciado. En tanto, un 11.4 % aún no ha decidido su voto.

Los que suben y los que bajan

Yonhy Lescano subió 2.6 puntos porcentuales en esta encuesta, lo que lo convierte en el candidato que más ha trepado en la intención de voto. Rafael López Aliaga subió 1.9 puntos y Hernando de Soto, 1.5 puntos.

En la vereda del frente, Verónika Mendoza, con 1.9 puntos porcentuales menos, es la candidata que más cayó en la intención de voto, seguida de George Forsyth (1.3) y Daniel Salaverry (1.0).

