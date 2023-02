Raúl Diez Canseco, miembro de Acción Popular.

El exvicepresidente y miembro de Acción Popular Raúl Diez Canseco expresó su respaldo hacia la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral que disputará con el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo. No obstante, el también empresario reconoció que se trata de una postura personal y no de todo el partido.

"Lo que tiene que tener claro, no solo Acción Popular, sino el Perú entero, es que esto es un tema de enfrentar el comunismo con la libertad, qué cosa es lo que queremos para el país. Ella (Keiko Fujimori) hoy no está representando al fujimorismo, ella representa hoy al no comunismo y lo que tenemos en juego al frente es que nos conculquen la libertad de expresión, como no la hay en Venezuela", indicó.

En diálogo con RPP Noticias, Diez Canseco señaló que, si bien su postura es compartida por varios militantes en la interna del partido, no representa una posición institucional, al igual que la expresada por Yonhy Lescano, excandidato presidencial.

"Por supuesto que es personal (su postura), yo represento a un sector importante del partido, pero estoy seguro de que el partido de Belaunde, que toda la vida luchó por la libertad, no puede estar ni promoviendo voto nulo o blanco y menos votando con el comunismo, es una cosa de locos. Lo que se nos está yendo de la mano es el país", señaló.

En otro momento, opinó que el excongresista "pudo ganar la elección presidencial"; sin embargo, consideró que "se equivocó" al fomentar una división interna. Además, cuestionó que el excandidato presidencial de su partido Yonhy Lescano haya manifestado su intención de votar nulo o en blanco frente a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

"Yo quiero llamar a mi correligionario Lescano a sumar esfuerzos con Belaunde, con el país porque eso es libertad, no comunismo. El señor Lescano parece que no está tomando conciencia de lo que está pasando en el mundo y lo que pasaría en el Perú porque al votar nulo o blanco se está regalando la elección a los advenedizos", culminó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer