El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló este martes que no ha escuchado propuestas prioritarias en el sector salud por parte de los candidatos que participan en las elecciones 2021.

En entrevista con el programa especial por el año de estado de emergencia de RPP, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), afirmó que la pandemia de la COVID-19 es de prioridad y "no se condice con los discursos electorales".

"Aunque no puedo opinar por los candidatos y las posiciones por neutralidad política que tiene que tener el Gobierno, sin embargo, sí puedo decir -como ciudadano- que no he escuchado propuestas prioritarias en el sector salud, digamos como la ciudadanía lo siente", dijo.

"Inestabilidad del sector salud"

De otro lado, Óscar Ugarte sostuvo que el cambio de seis ministros de Salud en lo que va de la pandemia de la COVID-19 es producto de la "inestabilidad del sector salud" y "no es lo que debería suceder".

"Debería mantenerse una continuidad en la política y en los equipos de gestión, porque no solo cambia el ministro, cambian todos los funcionarios y eso no permite una adecuada gestión", manifestó.

El titular del Minsa recordó que cuando asumió el cargo decidió continuar con todos los funcionarios de su despacho. Sin embargo, lamentó que una "vacunación irregular" originó "una crisis que había que encarar".

"Se pudo haber hecho mejor"

Óscar Ugarte expresó su confianza que en los próximos meses el Gobierno pueda contribuir a fortalecer el primer nivel de atención "pero en serio". Además, consideró que el año pasado se generó un "tapón" que impidió que este nivel atendiera consultas externas en medio de la primera ola de COVID-19.

"Se pudo haber hecho mejor, se pudo haber mantenido la consulta externa, descentralizarla al máximo. Es decir que no se concentren en los grandes hospitales, sino al revés que los centros o puestos de salud ampliarán lo más posible (la atención) para un diagnóstico temprano y derivar", indicó.

Además, Óscar Ugarte planteó una serie de cambios para enfrentar una futura pandemia en el país como unificar el sistema de salud, "con un sistema fragmentado la eficiencia se cae al suelo", y cerrar las brechas de los recursos humanos e infraestructura.

