George Forsyth, candidato de Victoria Nacional. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, criticó que algunos candidatos que postulan actualmente a la Presidencia, como Rafael López Aliaga, se manifiesten a favor de una eventual vacancia contra el presidente Francisco Sagasti en plena crisis sanitaria. Para Forsyth, el candidato de Renovación Popular "está mostrando lo que sería un futuro gobierno de él".

"Cuando el Congreso le diga algo, o no le permita hacer lo que se le da la gana, lo va a cerrar y esa es la posibilidad si es que elegimos a cualquiera de los extremos, a los populistas, a la derecha radical. ¿Ustedes creen que cualquiera de estas personas va a poder manejar el país? El Congreso, o lo va a querer vacar, o ellos van a querer cerrarlo", señaló.

"Sería sumamente grave hoy, en un gobierno de transición, a poco de unas elecciones, que quieran sacar al presidente. Esos son temas populistas, que quieren engañar a la población y decir cualquier cosa con tal de ganar votos y el Perú está cansado. Queremos cosas distintas, no queremos más populistas", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, George Forsyth reveló que una de sus principales propuestas de campaña es la lucha contra la corrupción, para lo cual ha planteado la "imprescriptibilidad" de los delitos para que las sanciones no vean limitadas por las demoras judiciales, así como los impuestos al Estado.

"Ahora vemos al candidato (Rafael) López Aliaga que quiere que prescriban sus impuestos. Nos dice a todos los peruanos, viéndonos la cara de tontos, que él nos ha informado que debía 28 millones. Él no debía una gaseosa en la bodega, debía 28 millones de soles y no se daba por enterado", señaló.

Cambios en su campaña presidencial

George Forsyth se mostró "convencido" de cambiar su situación en las encuestas que lo ubican alejado de los primeros puestos y que, además, revelan que es el segundo candidato que más ha bajado en comparación con el mes pasado (encuesta del IEP) a menos de un mes de las elecciones generales.

"Hay un gran trabajo por hacer. Nosotros estamos en otra etapa de nuestra campaña y ahora lo que estamos haciendo es comunicar. Hemos hecho cambios dentro de la campaña y ya se están viendo los resultados. Eso va a cambiar próximamente, estamos convencidos porque estamos dando nuestras propuestas que están dando un impacto en la población", indicó.

En diálogo con Enfoque de los Sábados, George Forsyth indicó que una de las principales propuestas que buscará remarcar en lo que resta de la campaña electoral será la lucha contra la inseguridad ciudadana. Al respecto, el candidato remarcó que su estrategia será la de "meter presos a todos los delincuentes".

"Un hurto es una falta, no es considerado un delito, entonces no te vas preso. Nosotros vamos a meter presos a todos porque quizás con el hurto no hubo violencia, pero a la siguiente sí va a haber. La señora o el estudiante se va a defender y ahora ya sabemos que te matan por un celular, esto (celular) es lo que vale la vida de un peruano", señaló.

"Nosotros queremos meter presos a los delincuentes. Tenemos que meterlos preso, por eso esa diferencia entre hurto y robo la vamos a eliminar, el que robe lo que sea se va a tener que ir preso. Tenemos que dar mejores leyes que protejan más al ciudadano y que no protejan al delincuente", apuntó.

Para esto, el exalcalde de La Victoria destacó la importancia de reforzar a la Policía y a la logística que tiene para combatir la delincuencia, además de otorgarle bonos "a los policías que metan preso a los choros (delincuentes)" con la finalidad de "incentivarlos" para que realicen un mejor trabajo en el combate contra la criminalidad.

