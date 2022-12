La segunda vuelta de las elecciones generales se realizó el 6 de junio. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recordó que el artículo 197 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral, solicitado por Fuerza Popular, "es público", por lo que consideró que para la institución que preside "es absolutamente saludable" que se cuente con esta información en aras de la transparencia del proceso.

"Esta es es una información pública, la del Reniec. Sobre la base del Reniec se construye el padrón electoral que es público, de acuerdo al artículo que acabo de señalar. Sobre ese padrón general luego se fraccionan en distintos números de pequeños padrones, esto también es público, porque si el todo es público, por qué la parte no es pública", indicó.

"Cuando pedimos la máxima transparencia también nos referimos a este extremo. Desde nuestro punto de vista no hay debate y será el Jurado quien diga que es público pero no lo va a utilizar por tal razón, no es que nosotros estamos a favor de tal o cual posición de un candidato", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, mencionó que durante las supervisiones que se realizaron al proceso electoral "no se han advertido ningún intento de alterar la voluntad popular". Recordó, además, que los propios representantes de ambos partidos "han hablado de irregularidades en mesa, pero no han comprometido a las autoridades electorales".

Pide esperar con calma los resultados oficiales

Gutiérrez Camacho indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido pronunciamientos para pedir serenidad a la población y a los candidatos mientras se oficializan los resultados de la segunda vuelta. Agregó que, mientras tanto, los partidos políticos deben orientar a sus simpatizantes a que las manifestaciones que realicen sean pacíficas.

El titular de la Defensoría del Pueblo destacó que la Constitución reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como "el último intérprete" de la justicia electoral; por lo tanto, destacó que su decisión sobre cualquier presunta irregularidad advertida en el proceso electoral por cualquiera de los partidos que disputan la segunda vuelta es "definitiva e irrevisable".

"Para administrar justicia debe hacerlo con la mayor transparencia. Nosotros le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones que las audiencias donde se resuelvan las nulidades, y todas las diligencias, sean públicas. También hemos pedido la máxima argumentación en sus resoluciones y la verdad material hasta donde razonablemente sea posible constatar", indicó.

En otro momento, Gutiérrez también consideró que el JNE tendrá que explicar la presunta ampliación del plazo para presentar nulidades, pese a que en la práctica este acuerdo "no existió". Agregó que el ente electoral deberá explicar, además, el horario para la admisión de estas solicitudes, sin que esto pueda ser interpretado como una irregularidad.

