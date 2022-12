Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó a su contrincante de Acción Popular, Yonhy Lescano, líder en las últimas encuestas de intención de voto, por no incluir dentro de su plan de gobierno todas las propuestas que expone en los debates y, por el contrario, solo mencionar "generalidades" en este documento.

"Es un insulto a los peruanos que alguien que pretende llegar a ser presidente del Perú presente un plan de gobierno de 26 páginas dentro de las cuales cuatro hablan solamente de lo grande que fue Acción Popular y diga solamente cuatro generalidades. Está improvisando, nada de lo que dice está en su plan de gobierno y eso es insulto a los peruanos", señaló.

"Todos los comunicadores siempre han insistido que no voten por las personas, que voten por los planes de gobierno, pero ahora la mayoría calla en todos los sentidos y no hacen ver que este señor prácticamente se está burlando de nosotros", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Daniel Urresti cuestionó la actitud mostrada por Yonhy Lescano durante un reciente debate en el que la candidata Verónika Mendoza hizo referencia a la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. Al respecto, recordó que "estos chicos murieron para tratar de sacar a un miembro de Acción Popular del Gobierno".

En otro momento, Daniel Urresti denunció una "compra de técnicos" del partido Podemos Perú de parte de tres candidatos presidenciales. Según detalló, serían hasta 9 los especialistas que habrían sido contactados por Rafael López Aliaga y otros dos candidatos a los que evitó no mencionar. No obstante, dijo confiar en que estos "no acepten".

"Tengo la información confirmada de que varios integrantes de nuestro equipo técnico, de los 45 técnicos que hemos reunido para realizar nuestro plan de gobierno, han sido contactados por algunos candidatos para que los ayuden a armar su plan de gobierno ya que están haciendo el ridículo en los debates", señaló.

