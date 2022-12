Ana Neyra, ministra de Justicia. | Fuente: RPP Noticias

La ministra de Justicia, Ana Neyra, informó que esta tarde el Consejo del Ministros evaluará la propuesto para que se presente una demanda competencial con una medida cautelar para que el Tribunal Constitucional determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente utilizada por la moción aprobada por el Congreso.

En entrevista con RPP Noticias, la titular del Minjus explicó que con esta medida esperarían que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la medida cautelar y pedirían que hasta que este organismo no resuelva la demanda final, "no se pueda avanzar con el trámite de la vacancia". Esto, ante la posibilidad de que el jefe de Estado pueda ser vacado el próximo viernes 18 cuando ha sido citado al Parlamento para dar sus descargos.

"Lo que nosotros queremos finalmente es que sea el Tribunal el que lo determine, no es que estemos queriendo que resuelva a nuestro favor, sino que se establezca cómo debe interpretarse una causal de vacancia por incapacidad moral en un sistema presidencial con elementos parlamentarios, en un esquema en el cual todo el sistema está diseñado para que durante el mandato permanezcan de manera completa el presidente y el Congreso, y solo de manera excepcional puedan salir", explicó.

Neyra también cuestionó que el Parlamento esté interpretando la causal de vacancia por incapacidad moral "solo con la fuerza de los votos", algo que calificó como "irresponsable", principalmente por la crisis que enfrenta el país por la actual pandemia. En ese sentido, cuestionó un "uso político" de algunos parlamentarios que intentan "una posibilidad de entrar al Gobierno sin haber sido electos".

En otro momento, la ministra señaló que, luego de escuchar los polémicos audios, para el Ejecutivo "no existen elementos que generen un ilícito o una causal de vacancia por incapacidad moral". Sin embargo, y pese a las discrepancias que puedan existir, mostró la disposición del gobierno a que estos hechos sean investigados y esclarecidos.

"Lo que debe quedar claro es que en este momento se está haciendo un uso político de unos audios que han sido puestos en el Congreso sin ninguna verificación, que ha expuesto un presidente de la Comisión de Fiscalización sin ningún contexto, porque no había nada programado. No se han verificado, no están auditados y la persona que supuestamente los ha grabado ayer dijo que no lo hizo", señaló.

