Luego de más de dos horas de intenso debate, la Comisión de Constitución aprobó, con 13 votos a favor y 1 en contra, el dictamen que recomienda archivar el proyecto de adelanto de elecciones hecho por el presidente Martín Vizcarra.

En paralelo se desarrolla una sesión del Consejo de Ministros liderada por el presidente Martín Vizcarra, quien llegó esta mañana de Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión, que habitualmente se programa los miércoles de todas las semanas, se realiza en Palacio de Gobierno, en paralelo a la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución en la que se decidirá el futuro del proyecto de ley presentado por el mandatario para adelantar las elecciones generales al 2020.

Minuto a minuto: así se desarrolló la sesión de la Comisión de Constitución

11:42 Finalmente, la Comisión de Constitución aprobó -13 votos a favor y 1 en contra- el dictamen que recomienda archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones.

11:40 Comisión de Constitución aprobó una cuestión previa para que el debate solo se realice dentro de este grupo parlamentaria y evitar que pase al Pleno del Congreso.

11:39 Hernando Cevallos: "Tienen la fuerza de los votos, pero no tienen la razón".

11:31 Mauricio Mulder a Vizcarra: "Ahora que se encuentra en una situación en la que ya no sabe que hacer, cualquier acto de desesperación que su asesor argentino se lo quiera aconsejar, rechácelo, y para eso estará -ojalá- el presidente del Consejo de Ministros y el Gabinete para no avalar ningún proceso de violación a la Constitución".

11:30 Mauiricio Mulder pide que se someta a debate de una vez el predictamen que recomienda rechazar el proyecto de adelanto de elecciones: "Mientras más rápido resolvamos este tema, mejor será para el país voltear la hoja. Esto no significará pedirle al presidente Vizcarra o el señor Salvador del Solar den un paso al costado. Que sigan trabajando".

11:27 Mauricio Mulder critica que el presidente Martín Vizcarra no se haya pronunciado por la acusación en contra de César Villanueva, exjefe del Gabinete, respecto a un presunto dinero que habría recibido de Odebrecht. "Ahora nos viene a hablar de la lucha contra la corrupción. Farsante es lo que es".

11:25 Un grupo de congresistas se retira de la Comisión de Constitución.

11:24 Mauricio Mulder pide el retiro de los congresistas "que no aceptan el debate". Esta situación generó un enfrentamiento y terminó en el retiro de legisladores como Marisa Glave, Indira Huilca y Patricia Donayre.

11:23 Patricia Donayre se suma a la cuestión previa para que la Junta de Portavoces se pronuncie sobre el pedido para que el predictamen sea debatido en el Pleno del Congreso. El pedido es rechazado por Rosa Bartra: "No corresponde debatirse en este espacio", dijo.

11:13 Gino Costa insiste en cuestionar "la idoneidad" de Rosa Bartra al frente de la comisión y la legisladora Cecilia Chacón le pide que retire la palabra porque este tema ya fue rechazado al inicio de la sesión.

11:10 Gino Costa cuestiona que no se haya esperado el informe de la Comisión de Venecia: "El dictamen se estaba preparando cuando no habían llegado los comisiones y se terminó cuando estaban ellos acá".

10:50 Luz Salgado responde a alusión hecha a la renuncia del expresidente Alberto Fujimori: "Esa renuncia ya la ha aclarado miles de veces que fue presentada en estricto y formalmente y no fue por fax. Por fax fue la copia".

10:33 Gilbert Violeta cuestiona la actitud del congresista Alberto de Belaunde pero coincide en la necesidad de que el predictamen se vea en el Pleno del Congreso.

10:31 Alberto de Belaunde se retiró de la sesión en señal de protesta.

10:31 Alberto de Belaunde critica a Rosa Bartra por la conducción de esta sesión de la Comisión de Constitución: "Nunca se ha limitado el tiempo. El querer llevar esto al caballazo y archivarlo de forma poco democrática no le hace bien al Parlamento".

10:21 Marisa Glave: "Hemos mandado una carta al presidente de Parlamento (para que el predictamen se vea en el Pleno del Congreso) que brilla por su ausencia".

10:20 Marisa Glave: "El problema de este dictamen es que dice que no estamos en una crisis. Hay crisis y el problema es que no lo quieran ver".

10:16 Marisa Glave cuestiona a Rosa Bartra por solo otorgar 5 minutos a cada congresista durante el debate del predictamen que propone el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones: "Sinceramente creo que es un error lo que está haciendo".

10:11 Yonhy Lescano: "El fujimorismo y sus satélites están pisoteando la opinión de los peruanos y el respeto a los organismos internacionales al decir que no procede el adelanto de elecciones. Este es un dictamen que no tiene ningún sustento técnico".

10:09 Yonhy Lescano: "Se ha exigido que venga esta comisión (de Venecia) y esperar su pronunciamiento y, de pronto, hoy llaman a sesión para archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Esto es una gran vergüenza cómo la comisión se burla de la Comisión de Venecia".

10:07 Yonhy Lescano critica que se haya convocado a la Comisión de Venecia: "Me parece que la Comisión de Constitución está haciendo un papelón internacional, está mostrando una falta de respeto a los organismos internacionales".

10:05 Rosa Bartra pide continuar con la sesión: "Entendemos el afán para demorar el debate"

10:05 Tras ser sometido a votación, la Comisión de Constitución rechazó la propuesta para censurar a Rosa Bartra, titular de este grupo parlamentario. El pedido tuvo 6 votos a favor (Quintanilla, Arana, Meléndez, Lescano, Costa y Donayre) y 12 en contra.

10:03 Luz Salgado dice que la moción de censura es una "maniobra dilatoria": "Están tratando de ganar tiempo y no sé por qué. Acá hay algo muy raro porque deberíamos estar definiendo es el tema de fondo. La maniobra dilatoria es para dar tiempo, no sé a quién".

9:55 Marco Arana y Alberto Quintanilla sustentan la moción de censura en contra de Rosa Bartra.

9:54 Rosa Bartra somete a debate la moción de censura en su contra por la conducción de la Comisión de Constitución. Propuesta fue hecha por Marco Arana y Alberto Quintanilla.

9:53 Rosa Barta pide que se presente por escrito la cuestión de orden y la moción de censura antes de que estas propuestas sean sometidas a debate.

9:51 Gilbert Violeta: "Hubiese sido más saludable que esta situación se llevara al Pleno del Congreso, pero la situación concreta es que ya tenemos una propuesta de archivamiento".

9:49 Alberto Quintanilla insiste en que se ponga a debate una cuestión de orden que presentó y lee el reglamento del Congreso para justificar que es posible hacerlo.

9:46 Julio Rosas (Acción Republicana): "Aquí (en la Comisión de Constitución) se ha hecho un trabajo responsable. No sé por qué algunos dicen que este proyecto es muy rápido".

9:43 Alberto Quintanilla, del Nuevo Perú, propone el proyecto de adelanto de elecciones sea visto por todos los congresistas en el Pleno del Parlamento.

9:42 Luz Salgado critica la propuesta hecha por Marco Arana: "El tema está por demás, no cumple con los requisitos. Sigamos con el debate".

9:40 Marco Arana plantea, a nombre del Frente Amplio, la renuncia de Rosa Barta a la presidencia de la Comisión de Constitución por el manejo de este grupo parlamentario.

9:39 Marco Arana: "No se quisieron aceptar criterios de predictibilidad y transparencia (...) Ahora tenemos un archivamiento que enerva la situación política y pone muy complicada la salida a la crisis que está viviendo el país".

9:37 Marco Arana, vicepresidente de la Comisión de Constitución, cuestiona que no se haya aprobado un cronograma para que haya "predictibilidad" sobre el futuro de la propuesta del Ejecutivo y cuestiona el uso "de la mayoría parlamentaria".

9:36 Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, da inicio al debate del predictamen que propone archivar el proyecto de adelanto de elecciones.

Desde las 9 y 30 se realiza, en paralelo, una sesión extraordinaria de la Comisión Constitución para definir el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones.

Vizcarra encabeza la sesión del Consejo de Ministros

8:57 Llega el ministro de Economía, Carlos Oliva.

8:19 Llega la ministra de Educación, Flor Pablo.

8:07 Llega el ministro de Energía, Francisco Ísmodes.

7:31 Llega la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz. Saludó con la mano a la prensa e ingresó.

6:05 Arribó el vuelo del presidente Vizcarra procedente de Nueva York.

En la víspera a ambas importantes sesiones, se hizo público el predictamen del grupo de trabajo, en el que se recomienda aprobar y archivar el proyecto del Ejecutivo. Según el documento la propuesta del Gobierno y otras similares, como la que plantea la convocatoria a una asamblea constituyente, "carecen de una adecuada sustentación". Además, califica la iniciativa del gobierno como "infundada, impertinente e improvisada".

La noticia fue tomada con sorpresa por el gabinete ministerial. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. “(Estamos) Sorprendidos porque teníamos la expectativa como Gobierno de que esta propuesta normativa se aprobase, esperemos que, en el Pleno, la decisión sea distinta a la que tomó la comisión de Constitución”, dijo en Economía para Todos.

En ese sentido, aseveró que este jueves “sin duda evaluarán en el Consejo de Ministros la decisión de la Comisión de Constitución”.

Reacciones en el Congreso

Como era de esperarse, esta medida también provocó diversas reacciones en el Congreso. El congresista Marco Arana, vicepresidente de este grupo, se mostró "sumamente preocupado" por la rapidez con la que el documento será puesto a votación.

"Se saca de la noche a la mañana un dictamen que no ha sido fruto de estos debates o discusiones en la Comisión de Constitución. El lunes estuvimos reunidos todos los miembros y ni siquiera se planteó cuándo se iba a presentar este dictamen. Se ha entregado hace unas horas, de un momento a otro", cuestionó.

Desde el Apra, el legislador Jorge del Castillo consideró que sería "improcedente" que el Gobierno planteara una cuestión de confianza. En tanto, Mauricio Mulder señaló que tras esto el presidente Vizcarra tendrá que continuar con la totalidad de su mandato, a menos que prospere el pedido de vacancia que viene impulsando.

Del Castillo dijo esperar que no se produzca una reacción "hepática o emocional" de parte del Poder Ejecutivo, como el "sorpresivo" viaje de regreso del presidente Vizcarra, quien llegará al Perú este jueves para participar en una sesión del Consejo de Ministros antes de la Comisión de Constitución sesione y defina el eventual archivo del proyecto.

Piden que se debata en el Pleno

La bancada del Nuevo Perú anunció que solicitará a la Junta de Portavoces, junto con otras bancadas, que el predictamen de la Comisión de Constitución que recomienda archivar el proyecto de ley de adelanto de elecciones pase directamente al Pleno del Congreso para que pueda ser debatido y votado por todos los parlamentarios.

"Si hay responsabilidad y valentía de la mayoría fujiaprista, permitan que el dictamen se vea el lunes en el Pleno que está convocado. Los 130 congresistas debemos hacernos responsables de nuestra posición y de nuestro voto, por lo tanto, hay que permitir que ese debate se pueda dar. Es muy fácil archivar cuando se tienen los números", señaló la vocera Indira Huilca.

En tanto, la legisladora Marisa Glave señaló que este pedido que será presentado ante la Junta de Portavoces también será sustentado este jueves durante la sesión de la Comisión de Constitución. "No se puede permitir esta estrategia del fujimorismo. Por un lado, distraer con esta pretensión de archivar este proyecto y el lunes pretender elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Cada parlamentario, no sus voceros, tiene que hacerse responsable de su voto y no permitir que se siga consumando un golpe institucional", afirmó.

