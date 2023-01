El presidente del Consejo de Ministros comentó que Perú continuará siendo un país solidario. | Fuente: Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró este miércoles que Perú actuó con responsabilidad y respeto hacia Venezuela al exigir a los migrantes provenientes de ese país, el pasaporte y visa humanitaria, tal y como lo anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Del Solar descartó cualquier medida arbitraria contra la migración proveniente de Venezuela y recordó que Perú abrió las puertas a los venezolanos que huyeron de la crisis económica y social en su país, y permitió el ingreso de más de 700,000 personas.

“Nadie puede decir que Perú no ha acogido debidamente a los hermanos venezolanos, pero llegada esta cantidad se ha considerado con responsabilidad no cerrar las puertas, lo que no se ha hecho, sino como en algunos países vecinos, exigir una visa o un pedido de refugio que se solicita en el punto de origen”, dijo Del Solar.

Solidaridad con venezolanos

En conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros, Del Solar comentó que la migración se trata de un tema delicado y de respeto con los venezolanos que pasan por dificultades.

“Siempre seremos un país solidario y preocupado por nuestros hermanos, pero también por el impacto que esto pueda ocasionar”, comentó Del Solar.

Decisión del Ejecutivo

El jueves pasado, el presidente Martín Vizcarra anunció que los ciudadanos venezolanos que busquen ingresar a territorio nacional deberán hacerlo con pasaporte y visa humanitaria.

Esta medida, que se implementará desde el sábado 15 de junio, busca garantizar una migración segura y ordenada. Andina

