Del Solar: Consejo de Ministros aprobó discurso presidencial, pero no el proyecto para adelantar las elecciones

Salvador del Solar | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar señaló en entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias que el discurso del presidente Martín Vizcarra fue aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, sostuvo también que en aquella reunión no se aprobó el texto al detalle del proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020.

Durante la conversación con Patricia del Río, Del Solar sostuvo que en la reunión de Consejo de Ministros, realizada el miércoles 24 de julio, el Ejecutivo no tenía la certeza de que sus proyectos de reforma política, como el que norma la inmunidad parlamentaria, serían aprobadas por el Pleno del Congreso con modificaciones. No obstante, del Solar indicó que ese era un escenario que consideraban "altamente probable".

"Nosotros aprobamos el discurso del Presidente en Consejo de Ministros como corresponde de acuerdo a la Constitución. Nosotros el miércoles no podíamos saber que el Congreso iba a proponer una fórmula para paridad y alternancia que incluyera la restitución del voto preferencial, no veíamos venir esa fórmula ni la anticipamos, pero sí pensábamos, por las conversaciones y discusiones públicas que ya habían, que el tema de la inmunidad (parlamentaria) no iba a prosperar", dijo el jefe del gabinete ministerial.

Martín Vizcarra durante su Mensaje a la Nación en el Congreso de la República del 28 de julio. | Fuente: Presidencia

Salvador del Solar aclaró que, en ese contexto, el Consejo de Ministros decidió buscar otro camino en vez de disolver el Congreso de la República. Es así que, relató, se aprobó plantear el adelanto de elecciones al 2020 como parte del discurso de Martín Vizcarra. Y puntualizó que el documento del citado proyecto de ley con sus artículos no fue aprobado en aquella reunión, pero sí la idea.

"Y en ese sentido como parte de la discusión del discurso, cuando hablamos del asunto de la reforma política, lo que dijimos con total claridad en el Consejo fue no vamos a optar por la tan mencionada salida del cierre del Congreso. Vamos a buscar otro camino. Y en el Consejo no aprobamos el proyecto de ley, pero a lo que finalmente llegamos fue que podamos buscar un camino similar al que se tomó en el año 2000".

"No es la exposición de motivos con el articulado, es la salida ante un escenario que considerábamos altamente probable y que terminó peor de lo que imaginábamos", agregó Salvador del Solar.

Puede ver aquí la entrevista completa al premier Salvador del Solar:

Cuestionamientos

Las declaraciones del premier Salvador del Solar sobre la propuesta del mandatario Martín Vizcarra para un adelanto de elecciones generales el 2020 originaron distintas reacciones políticas.

El congresista Juan Sheput consideró, vía Twitter, que el Consejo de Ministros no discutió el citado proyecto de ley y que el Gobierno "maneja versiones confusas" sobre este tema.

"Y como corresponde en un gobierno que maneja varias versiones confusas de lo mismo aquí, en el programa Quien Tiene la Razón, el premier del Solar dice que no discutieron el proyecto de ley de adelanto de elecciones en el Consejo de Ministros", publicó.

Mientras que el congresista del Apra, Jorge del Castillo, puso en tela de juicio si realmente el Consejo de Ministros aprobó la presentación de un proyecto de reforma constitucional para un adelanto de elecciones generales.

Según el diario El Comercio, el parlamentario solicitará las actas y la grabación de la sesión del miércoles 24 cuando los ministros discutieron el discurso del presidente Martín Vizcarra. Así se podrá comprobar si la decisión fue aprobada en ese Consejo.

Durante su Mensaje a la Nación el 28 de julio en el hemiciclo del Congreso, el mandatario Martín Vizcarra propuso un adelanto de elecciones generales para el año 2020 mediante una reforma constitucional que será consultada por un referéndum.

"Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum", manifestó el Jefe de Estado.

Te sugerimos leer