La doctora Pilar Mazzetti, jefa del comando de operaciones COVID-19, informó que actualmente el Perú consume 216 toneladas de oxígeno al día. Agregó que, con la pronta implementación de camas de hospitalización y UCI, se consumirán 178 toneladas adicionales; es decir, un total de 394 toneladas al día hacia fin de mes.

En este contexto, aseguró que, con la producción de oxígeno que hay actualmente en el país, existe "la capacidad de cubrir las 216 toneladas". No obstante, dejó en claro que esta cifra no significa "que el oxígeno pueda llegar a todas partes" y reconoció que "algunos hospitales pueden tener una noche en la cual el oxígeno no les llega a alcanzar".

En entrevista con RPP Noticias, señaló que la alta demanda para rellenar los balones de oxígeno revela un uso "poco eficiente" de este recurso. Según explicó, lo ideal debe ser contar con una red y un tanque. Pese a esto, consideró que los empresarios que han aprovechado esta coyuntura para elevar sus precios "deben ser acusadas de traición a la patria".

La representante del Gobierno explicó que, desde hace muchos años, el Ministerio de Salud y EsSalud no compran de oxígeno "de forma centralizada", sino que cada uno "hace su propia negociación". En ese sentido, señaló que el Seguro Social tiene una ventaja "porque negocia con redes".

Frente a eso, destacó que el reciente decreto supremo emitido por el Gobierno que busca considerar como prioritaria la atención con oxígeno permitirá que todas las instituciones del Estado, incluido el sector privado, haga un registro de su demanda de oxígeno para realizar una compra conjunta.

"Nosotros tenemos un monto que podemos negociar en conjunto. Independiente de mi contrato local, puedo negociar junto con el Estado un monto que resulta bastante atractivo, que es de 84 millones para poder comprar oxígeno cuanto antes", destacó.

"Hay negociaciones, la PCM está trabajando, el Ministerio de Salud también, y hemos tenido puntos de contacto en cada una de las instituciones del Estado que se están aunando y se va a hacer una negociación para ver cómo se puede incluso importar", agregó.

