Ugarte y Bermúdez supervisaron la jornada de vacunación territorial. | Fuente: Karel Navarro

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, reiteró que la eventualidad de una tercera ola de COVID-19 en el país "existe", principalmente por la existencia de población "que todavía no está protegido frente a esta enfermedad". Durante la supervisión de la jornada de vacunación territorial, el ministro destacó, no obstante, el avance de la vacunación en el país.

"Ahora ya hay evidencia de que las personas que ya se vacunaron, por ejemplo los trabajadores de Salud, están protegidos y ya no están recayendo, sobre todo en este riesgo de ser hospitalizados y que lleguen a UCI; pero también estamos observando esto en adultos mayores que se han vacunado la semana pasada", indicó.

En declaraciones a TVPerú, el titular del Minsa precisó que esto último se ha visto más según los grupos de edad. Al respecto, detalló que en la población mayor de 80 años -los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19- "se ha reducido tremendamente la incidencia y sobre todo la mortalidad".

Récord de vacunaciones

Durante la supervisión, Ugarte destacó que el viernes 21 de mayo se vacunaron a 93 mil personas en Lima y en todas las regiones, "un récord en comparación con los días y semanas anteriores, lo que garantiza que el proceso de vacunación va avanzando".

"Tenemos vacunas en cantidad y tenemos también un nivel de organización que lo vamos perfeccionando. Siempre hay pequeñas dificultades que superar, pero creo que con la experiencia ganada en estas semanas estamos en capacidad de lograr lo que el presidente Sagasti ha indicado: que para julio habremos vacunado, aproximadamente, a 5 millones y medio de persona, que incluye a todos los que están en la primera línea, a todos los adultos mayores de 60 años y a miles de personas que tienen determinadas comorbilidades", destacó.

Asimismo, destacó que en julio se dejará al próximo Gobierno aproximadamente 50 millones de dosis para cumplir la meta de vacunar hasta fin de año a todos las personas mayores de 18 años, incluidas los extranjeros que residen en el país.

Respetar turno de vacunación

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, exhortó a la población a respetar su turno de vacunación, tanto en día y horario. Según comentó, se han registrado casos de adultos mayores que acuden a sus locales desde muy temprano

"Estamos invocando a toda la ciudadanía para que respete los días y horas en los que han sido programados para que no tengan que esperar tanto tiempo porque de todas maneras tenemos que, al momento de atender, privilegiar a las personas que están programadas en determinadas horas", señaló.

"Sobre todo, no queremos que las personas mayores estén paradas, esperando a que las colas avancen. Si venimos en nuestro horario no vamos a tener que hacer eso. Les recordamos que tenemos vacunas para todas las personas y no tenemos que preocuparnos y el proceso fluye", agregó la ministra.

Con relación a la jornada de vacunación contra la COVID-19 que se desarrolla en Lima Metropolitana y el Callao, el Ministerio de Salud también ha exhortado a la población a respetar el lugar, fecha y horario de la cita publicada a través de la web pongoelhombro.gob.pe

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer