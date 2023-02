Walter Martos: Transferiremos recursos a alcaldes en regiones para fiscalización de playas en segunda etapa

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que han realizado las coordinaciones con las autoridades de diversas regiones. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El Gobierno transferirá recursos a los alcaldes de ciudades del litoral peruano para que puedan cumplir adecuadamente con la fiscalización de las medidas de bioseguridad en las playas a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, en una segunda etapa de apertura de estos espacios públicos.

Así lo indicó el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien explicó que la restricción los días viernes, sábados y domingos de las playas solo comprende a Lima y Callao, en su primera etapa.

Precisó que esto se debe a que en algunas regiones cada playa tiene una particularidad específica, como que son partes de complejos hoteleros o que no solo se usan para deportes, por lo que se ha coordinado con las autoridades locales para que determinen los protocolos correspondientes en cuanto al tema del aforo.

“Nosotros en el Gobierno para implementar la segunda etapa, vamos a conversar con los alcaldes y vamos a ver la transferencia de recursos para que ellos puedan implementar mayores medidas de bioseguridad y también puedan contratar a mayor personal de fiscalización”, dijo.

Walter Martos también hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues la pandemia del nuevo coronavirus aún no termina y pidió que ante el peligro de una segunda ola de la enfermedad, la gente se quede en sus casas y que solo salgan cuando sea necesario. Agregó que si no se cumplen los protocolos de bioseguridad en las playas durante el verano, el Gobierno recurrirá a restricciones.

“Hay peligro de una segunda ola, por favor, en lo posible, este verano quedémonos en casa y, si tenemos la gran necesidad de ir a relajarnos a la playa, hay que hacerlo en forma prudente, con los aforos que corresponde y con todas las medidas de seguridad. De no darse estos aforos en forma responsable, el Gobierno se va a tener que ver obligado a tomar ciertas medidas restrictivas”, sostuvo.

Además de estas medidas, el jefe del Gabinete Ministerial recordó que se debe evitar exponer al contagio a personas de la población vulnerable como los adultos mayores.

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, el doctor Elmer Huerta explica un estudio de investigadores británicos, el cual indica que el 10% de los pacientes estudiados presentarían secuelas de la enfermedad a largo plazo.

