Violeta Bermúdez: La confidencialidad sobre el precio de las vacunas "no es eterna, tiene un plazo"

Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el caso de los funcionarios que fueron vacunados de manera irregular contra la COVID-19, conocido como caso 'Vacunagate', "no tiene nada que ver con el millón de vacunas que ha comprado el Estado peruano".

"Esto no tiene que ver nada con el proceso de vacunación que hemos empezado. En este proceso no debería pasar; sin embargo, para evitar cualquier problema se están formando estos grupos que van a supervisar el proceso de la colocación de las vacunas, donde participan distintos actores, como la Defensoría del Pueblo, que van a supervisar que no ocurra ninguna irregularidad", comentó.

Consultada por la prensa sobre el pedido de detención preliminar para los miembros de Comisión Multisectorial por el denominado caso 'Vacunagate', Violeta Bermúdez señaló que "todas las personas somos responsables de nuestros actos y las autoridades tienen que cumplir las funciones que le corresponden".

"Lo que hemos hecho desde el Poder Ejecutivo es que, una vez que hemos conocido de la existencia de este lote de vacunas que tenían un propósito y que, aparentemente, habrían sido utilizados con otro propósito, hemos puesto en conocimiento las listas de personas que se habrían inoculado, tanto al Ministerio Público, Procuraduría, Contraloría y Congreso", apuntó.

Desde la ciudad de Cusco, la jefa del Gabinete Ministerial señaló que, por el momento, el Gobierno no puede dar a conocer los precios que ha pagado a los diferentes laboratorios por las vacunas contra la COVID-19 debido a acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, precisó que estos están vigentes hasta que el país reciba la totalidad de dosis acordadas.

"Como Estado estamos comprando vacunas a diferentes proveedores, porque las vacunas son un bien escaso. Hay precios diversos, hay unas que son más caras, otras que son de precio intermedio, pero todos los contratos para la negociación de adquisición de vacunas contienen una cláusula de confidencialidad oficial. Esta confidencialidad no es eterna, tiene un plazo, después de ese plazo se tiene que transparentar", explicó.

Desde el Cusco, a donde llegó para supervisar el proceso de vacunación, Violeta Bermúdez estimó para fin de mes la llegada de 117 mil vacunas del laboratorio Pfizer, al igual que un lote de 250 mil dosis para marzo. Al respecto, destacó que las vacunas de este laboratorio tienen "un cuidado especial" debido a que deben estar almacenadas a altas temperaturas.

A esto se sumaría la llegada de 2 millones de vacunas contra la COVID-19 adicionales de la farmacéutica china Sinopharm al Perú para principios de marzo. La presidenta del Consejo de Ministros explicó que tras esto el Ministerio de Salud coordinará con los gobiernos regionales la entrega de estas dosis de acuerdo a las características de cada una.

Bermúdez supervisa proceso de vacunación en Cusco

En visita de trabajo realizado hoy a la región Cusco, Violeta Bermúdez supervisó la marcha del proceso de vacunación a los profesionales de la salud y se reunió con el Comando Regional COVID-19, grupo de trabajo que velará por el correcto desarrollo del proceso de vacunación en esta parte del país.

Luego de arribar a la ciudad, la titular de la PCM visitó el Hospital Regional del Cusco, donde supervisó la vacunación a los profesionales de la salud, con quienes dialogó, al igual que con los encargados de la aplicación de las dosis, y con el equipo de inmunización del nosocomio.

También se reunió con los integrantes del Comando Regional COVID-19 para evaluar la respuesta local frente a la pandemia y participó en la presentación del grupo de trabajo (Comando Vacuna Regional), que tiene como objetivo garantizar el óptimo proceso de vacunación en todo el departamento cusqueño.

La presidenta del Consejo de Ministros indicó que con el millón de vacunas que ya está en nuestro país, se inmunizará a todo el personal de salud y su visita al Cusco es para verificar que así sea. Subrayó que estos servidores públicos conforman el sector más golpeado durante esta pandemia, por lo que les transmitió su agradecimiento.

Del mismo modo, respaldó la conformación por parte del Gobierno Regional del Cusco del Comando Vacuna Regional, que vigilará el correcto desarrollo de todo el proceso de inmunización en el departamento; tal como ha ocurrido en la región Amazonas, donde también se conformó un grupo de trabajo para supervisar que no ocurran irregularidades.

