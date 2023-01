El ministro Víctor Zamora consideró 'injustas' las críticas que aseguran que el Gobierno no actuó a tiempo para enfrentar a la enfermedad. | Fuente: EFE

El ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó que su país habría afrontado "una masacre" si el Ejecutivo no ordenaba a mediados de marzo pasado una cuarentena nacional para enfrentar el embate de la COVID-19.

"Esta cuarentena nos ha permitido salvar 145.000 vidas y (evitar) más de un millón de personas hospitalizadas. No hubiésemos podido recibir ese golpe. Hubiera sido una auténtica masacre sin la cuarentena", señaló Zamora al diario La República.

El ministro agregó que esas cifras del impacto que hubiera tenido la enfermedad en su país, que actualmente es el sexto del mundo con más casos de la COVID-19, "son proyecciones conservadoras".

COMPARACIÓN CON ESPAÑA

El ministro Víctor Zamora dijo que la situación de Perú, que tiene actualmente más de 9.000 fallecidos por la epidemia, no debe compararse con países que "tienen otras realidades", ya que su sistema sanitario tenía poco más de 100 camas de cuidados intensivos al inicio de la enfermedad.

"España, que es 1,5 veces más grande que el Perú en población, tenía 9.000 camas UCI cuando empezaron con su epidemia. ¿Nosotros? 100", remarcó antes de decir que ya se tienen 1.400 de esas camas y en los próximos días se instalará otro lote de cientos de ventiladores mecánicos comprados en el extranjero.

Víctor Zamora informó que también hay 464 camas UCI que hasta el momento "no se han podido utilizar porque están en litigio o arbitraje porque el contratista no terminó, porque no entregan la obra".

CONTAGIOS EN DESCENSO

El ministro aseguró que Perú ya no está "en una meseta", sino "en un franco descenso" de la enfermedad, ya que actualmente el promedio de contagios en el país ha bajado a 0,7 personas por infectado.

Tras remarcar con estas cifras no está siendo "muy optimista", sino "realista", admitió que puede darse un incremento de casos una vez que finalice la cuarentena total y se reinicien casi todas las actividades económicas, desde el próximo 1 de julio."Somos conscientes de que al momento de que las personas salen tendrán más nivel de exposición", acotó.

(Con información de EFE)

