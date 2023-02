Declaraciones de Pilar Mazzetti, ministra de Salud. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que la cifra de casos de COVID-19 en el país continuará en aumento pese a los esfuerzos del Gobierno. Antes de partir con una comitiva del Ejecutivo a Arequipa, región intervenida por el aumento de casos de esta enfermedad, la ministra señaló que el Gobierno evaluará intervenir algunas regiones afectadas por el nuevo coronavirus; sin embargo, descartó que esta medida sea aplicada de manera general.

"Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir incrementando. Los peruanos tenemos que aprender que nuestra vida ha cambiado, que nuestro país ya no es lo que era antes y que todos tenemos que colaborar porque en el mundo no hay un país que no haya sido dañado y no hay sistema de salud que resista. Donde sea necesario haremos las intervenciones que sean necesarias, pero lo más importante es que aprendamos. ¿Vamos a intervenir 80 regiones? Discúlpenme, pero no es así. Cuando se interviene una región, las otras han reaccionado y se han puesto a nivel", señaló en declaraciones a la prensa.

Mazzetti también advirtió que en medio de la actual pandemia por la COVID-19, los médicos y enfermeras a nivel nacional "están trabajando por encima de su capacidad". En ese sentido, recordó que el 40% de personal de Salud no puede trabajar en esta coyuntura por encontrarse dentro del grupo de riesgo o por haber sido infectados, mientas que la demanda, en algunos casos, se ha incrementado en un 300 a 400%.

"Hay muchas necesidades. No a muchas personas les podemos dar toda la información que quisiera, pero esto se debe a la saturación del servicio y pido disculpas porque a veces pueden surgir roces. La presencia de médicos especialistas se está haciendo más difíciles. Nuestros colegas son pocos para la gran demanda", reconoció.

Pese a esto, destacó que el Gobierno continúa realizando esfuerzos. Entre estos, destacó que una comitiva, conformada por 18 personas, viajó esta mañana a Arequipa para reforzar las labores de contención, identificar a personas positivas con COVID-19, darles tratamiento y abrir nuevos centros de atención para priorizar el primer nivel de atención para evitar que estas personas terminen por acudir a un hospital.

Además de medicamentos para los hospitales, la titular del Minsa destacó que se está llevando vía terrestre (por el peso) 50 camas UCI para Arequipa. En tanto, informó que la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, viene coordinando con autoridades locales la entrega de oxígeno para otras regiones afectadas por el nuevo coronavirus, entre estas Huánuco.

