La ministra de Salud precisó que se deben considerar las cifras del Sinadef ya que son las más reales.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, expresó durante su exposición en el Congreso para el otorgamiento del voto de confianza que se debe de empezar a tomar en cuenta la cifra de fallecidos por COVID-19 registrafo en el Sinadef.

Mazzetti indicó que durante tiempos de pandemia lo mejor es "ponerse críticos". "Creo que es la que tenemos que considerar porque, para decisiones de salud, tenemos que considerar lo más difícil, lo más duro, lo que nos pone en mayor peligro”, dijo.

Durante su exposición en el Parlamento, la ministra señaló además que las cifras de contagios por el nuevo coronavirus seguirán subiendo debido a la complejidad en registrar las cifras de nuevos casos.

“Las cifras en salud me temo que no es como las cifras en matemáticas. En matemáticas 1 + 1 es 2, y los que son colegas saben que en medicina uno más uno puede ser uno y medio. Es así porque tratamos con seres humanos y son muy variables”, comentó.

“Nuestras cifras son muy difíciles. Todas. No solamente las cifras de los fallecidos, las cifras de los positivos también están sumamente complejas. Hay un desfase muy importante, en relación a ese desfase tenemos que actuar”, agregó.

Asimismo, Mazzetti precisó que el nuevo coronavirus, como otros virus, ha llegado para quedarse y que un solo Gobierno no podrá manejarlo.

"La solución no está en que el Estado y el Gobierno de turno lo resuelva. Así tengamos 5 mil o 10 mil equipos de ventilación asistida eso no va a bajar la cifra de contagiados y fallecidos. La solución es no dejarse contagiar y eso está en cada uno de nosotros", puntualizó.

