Trabajadores del Ministerio de Salud realizan pruebas en el mercado Ciudad de Dios, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Ernesto Benavides

La jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, aseveró que el esfuerzo de todos los peruanos debe continuar pese a estar en la meseta de contagios de nuevo coronavirus en el país. Según dijo este viernes, estar en dicha situación, (en la meseta), significa “que hace varios días no estamos viendo ese crecimiento importante”.

“Eso no quiere decir que hemos salido del problema, significa que estamos viendo una luz en el camino. Que sigamos en meseta y que luego baje significa que tenemos que continuar con el esfuerzo”, agregó. Agregó que no significa “que no habrá personas que se enferme. Aunque tengamos un número más razonable de positivos, todavía vamos a tener personas afectadas", añadió.

El presidente Martín Vizcarra dijo este miércoles que el Perú llegó a la meseta, el punto más alta de contagios del coronavirus en el Perú, tras lo que vendría un descenso. A pesar de que epidemiólogos y otros especialistas han puesto en duda esta afirmación, el jefe de Estado se ratificó en su afirmación este viernes.

Según advirtió la exministra de Salud, una nueva ola de contagio se dará “si nos descuidamos” y citó lo ocurrido en Chile. También indicó que la epidemia en el país es heterogénea, ya que hay regiones como Piura y Loreto que están en ascenso. “Decir que estamos encima es un promedio, nos da esperanzas para mantener las medidas", anotó.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, el Perú registra hasta este viernes 15 de mayo un acumulado de 84,495 casos de COVID-19. Esta es la duodécima cifra más alta del mundo, por encima de los 82 mil casos reportados oficialmente por el Gobierno de China, donde comenzó la pandemia. Respecto al día anterior, aumentaron 3,891 casos. Por su parte, la cifra de fallecidos creció en 125 –el crecimiento más alto en lo que va de la pandemia- y llegó hasta 2,392.

(Con información de Andina)

