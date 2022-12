Ugarte: Vacunación a miembros de mesa "se va a dar de todas maneras" pero "no está amarrada" a las elecciones

Ministro de Salud se refirió a la vacunación de miembros de mesa. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que todos los miembros de mesa serán vacunados contra la COVID-19 dentro del primer grupo de prioridad como "reconocimiento" a la labor que realizarán el 11 deabril en las elecciones generales; sin embargo, reiteró que esto sea un requisito para que participen en la jornada electoral.

"La vacunación a los miembros de mesa se va a dar de todas maneras, pero no porque sea condición para el acto electoral, sí como reconocimiento a ese beneficio y, por lo tanto, no está amarrado al 11 de abril. Se va a iniciar la vacunación en la medida que la disponibilidad de vacunas dentro de esta primera prioridad e iniciaremos el proceso que incluye la segunda dosis, pero como digo no es condición para el acto electoral, es un reconocimiento, un beneficio", explicó.

Días atrás, el ministro ya había aclarado que la vacunación contra la COVID-19 no era una condición para que los miembros de mesa participen en las elecciones de abril próximo. Según comentó, esta vacunación será "recompensada" con la posibilidad de tenerlos en la prioridad de la vacunación, aunque aclaró que esto no necesariamente ocurrirá antes de los comicios.

"Esto no es un prerrequisito para su participación en las elecciones. Es decir, la protección que requiere ese personal está dado por el protocolo que fue aprobado tiempo atrás con las condiciones de protección, con equipos de protección personal, como en todos los países del mundo. En ningún país donde ya han habido procesos electorales se ha planteado como condición que estén vacunados", precisó ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso.

En otro momento de su participación ante la comisión parlamentaria, el ministro informó que, de acuerdo a los estimados de su sector, el 61% de la población peruana estaría vacunada a fines de julio próximo. Tras dar a conocer la proyección de disponibilidad de vacunas y cobertura poblacional para el año 2021, el ministro se mostró optimista en cumplir este plazo.

"Con el subtotal de vacunas que podrían llegar hasta julio, si se cumple, podríamos estar cubriendo un 61 por ciento de la población y quedando el resto para el segundo semestre y ojalá en ese lapso se pueda cubrir", dijo durante su presentación ante la comisión especial.

Vacunación a miembros de mesa

Anteriormente el Gobierno ha señalado que la vacunación contra la COVID-19 de los miembros de mesa, que participarán de las Elecciones 2021, depende de la cantidad de inoculaciones que lleguen durante el mes de marzo, debido a que este grupo está considerado en la última categoría dentro de la fase 1 de quienes recibirán la inmunización.

Así lo indicó el pasado viernes el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien precisó que, si bien los miembros de mesa están incluidos en la fase 1 de la vacunación, están considerados en el último nivel, luego de los trabajadores de primera línea.

"La segunda subpriorización de la fase 1 está compuesta por personal de primera línea, fuerzas armadas, fuerzas policiales, Serenazgo y personal de limpieza pública y luego de ellos en la última categoría dentro de la fase 1 son los miembros de mesa", indicó.

"Así que en la medida de que podamos asegurar la llegada de vacunas para el mes de marzo podríamos estar empezando con los miembros de mesa, pero eso va a estar determinado con la cantidad de dosis que llegue en su momento", dijo.

