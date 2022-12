Óscar Ugarte: Hasta el momento Gamaleya no ha presentado un pedido de reconocimiento de la vacuna rusa

Óscar Ugarte se presentó ante la Comisión de Salud del Congreso. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aclaró que, hasta el momento, el laboratorio ruso no ha solicitado el registro de su vacuna contra la COVID-19 en el Perú. Durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el ministro descartó una demora de parte de la Dirección General de Medicamentos y Drogas (Digemid) y aseguró que este organismo actuará de manera rápida con este y otros laboratorios que soliciten el registro de su vacuna.

"No es cierto que Gamaleya haya planteado, haya presentado, el reconocimiento de su vacuna anteriormente. Hasta el momento no ha presentado un pedido de reconocimiento la vacuna de Gamaleya. Lo que ha hecho es (presentar) información preliminar. Efectivamente ha adelantado alguna información, pero no ha presentado formalmente la documentación mediante la cual digan 'requiero el registro por condiciones de emergencia', como sí ha presentado Sinopharm y Pfizer. Entonces, no es cierto que hayan presentado y que Digemid esté esperando. Digemid lo que hará, cuando Gamaleya presente, con la misma rapidez que hizo en los dos casos anteriores, aprobará. Yo me comprometo a ser vigilante de que no se dilaten estos plazos, sino se cumplan, no solo con Gamaleya", señaló.

En otro momento de su presentación, el ministro anunció que el contrato para la adquisición de 47 plantas de oxígeno a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) será resuelto debido al incumplimiento en que incurrió la casa de estudios.

Ugarte precisó que hasta el momento la UNI solo entregó cinco plantas. Si bien el contrato fue renegociado para la fabricación de solo 13 plantas, esto tampoco fue concretado en el plazo pactado.

"Ese incumplimiento nos lleva a la decisión de rescindir el contrato”, señaló, para luego indicar que para suplir los equipos que faltan se hará una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado.

El 30 de octubre del año pasado, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional y transferencia tecnológica para la implementación de 47 modernas plantas generadoras de oxígeno medicinal ante la carencia de disposición de oxígeno en los servicios de salud del país.

Vacunación de adultos mayores empezará este lunes

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que la vacunación contra la COVID-19 para los adultos mayores de 60 años empezará este lunes 8 de marzo inmunizando a diversos grupos en simultáneo para poder avanzar lo más rápido posible.

Entre los grupos a vacunarse con el primer lote de dosis de Pfizer están los adultos mayores afiliados a EsSalud y los que están en albergues estatales y de la Beneficencia, detalló el titular del sector Salud.

El lunes también se empezará a vacunar a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que están en primera línea, así como a sus jubilados. Este proceso se ampliará con la llegada del segundo lote de vacunas Pfizer el próximo jueves. "Todos los adultos mayores serán vacunados", señaló el Minsa.

Anteriormente, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ya había informado que el primer lote de 50 mil vacunas contra la COVID-19 de Pfizer que llegó al país -de un total de 20 millones de dosis adquiridas- se comenzará a aplicar el lunes 8 de marzo.

