Luego de superar exitosamente la COVID-19, el exministro de Salud Óscar Ugarte brindó sus explicaciones sobre la polémica Resolución Ministerial que firmó en el 2010 y que ha tenido efectos graves en la producción de oxigeno medicinal. En conversación con Encendidos, Ugarte admitió que “sin duda fue un error” y reconoció que hubo empresas que se beneficiaron indebidamente con esa norma.

La Resolución Ministerial N°062-2010 del Minsa abordaba el “Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el sector salud”. Ese documento solo permitía el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 99%.

Según detalló Ugarte, la normativa se enfocaba principalmente en los medicamentos oncológicos y “el tema del oxígeno no era un tema relevante” en ese momento.

La norma “definía en su momento que el oxígeno medicinal era del 99%, mirando retrospectivamente eso fue un error, sin duda fue un error”, afirmó Ugarte.

Cuando la norma estableció que el suministro del oxígeno medicinal para los pacientes tuviera una concentración del 99% de pureza tuvo un efecto en el mercado al beneficiar a solo unas pocas empresas.

“Uno de los puntos de atención especial eran los medicamentos oncológicos, el oxígeno no aparecía en ese momento. Probablemente por eso no estuvimos atentos al impacto de la norma que se dio, porque efectivamente se han aprovechado de la norma. A partir de ahí se ha desarrollado un control monopólico que no existía al inicio”, dijo en otro momento el exministro.

El exministro Ugarte dijo que al momento de emitir la norma no se conocía el mercado del oxígeno: “Lo hemos conocido después ¿y por qué? Porque fueron subiendo los precios. El mercado del oxígeno ya aparecía como un tema importante”.

Consultado sobre por qué se varió la pureza de 93% a 99%, el gerente central de operaciones de Essalud respondió que hasta donde pudo revisar hubo un informe técnico que "venía de una gestión anterior a la mía que recomendaba eso".

“Probablemente lo puedo reconocer como error, no revisamos el informe técnico. Quizás detrás de eso había intereses ya”, indicó.

Casi tres meses después de haberse iniciado la emergencia, el Gobierno publicó el último 4 de junio el Decreto de Urgencia 066-2020. La norma obliga a los productores a priorizar la producción de oxígeno medicinal y financiar compras e instalación de redes.

La norma también ordena que los productores de oxígeno del país atiendan de manera prioritaria la demanda de los establecimientos de salud públicos y privados durante la emergencia sanitaria; en tanto que se autorizó el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%.

Por último, el exministro se pronunció sobre el cobro de las clínicas privadas. En esa línea, afirmó que cree que el seguro social o el SIS debe asumir la responsabilidad de la tarifa, pero no la que pide el sector privado, sino una que sea definida por la autoridad sanitaria.

“Mi opinión personal es que efectivamente el seguro social o el SIS asuman esa responsabilidad, pero no las tarifas que piden el sector privado sino a nuevas tarifas que serán definidas por la autoridad”, dijo.

