El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó hasta el 31 de julio el plazo de vigencia de las licencias de conducir vencidas de los vehículos dedicados al transporte de personas, carga y mercancías. La medida también alcanza a otros títulos habilitantes y autorizaciones, como los permisos de operación de transporte ferroviario y acuático de personas, carga y mercancías, y los certificados de inspección técnica vehicular. En este último caso la vigencia se amplía hasta el 30 de junio. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que la ampliación de la vigencia de las licencias de conducir y certificados médicos tiene validez para aquellos que vencieron este año. Para el caso de los otros permisos y autorizaciones (certificados de inspección técnica vehicular, placas rotatorias, escuelas de conducir, centros de revisión periódica de cilindros, etc.) se contempla a aquellos que vencieron a partir del inicio del periodo de cuarentena. De acuerdo a la Resolución Directoral N° 009-2020-MTC/18 publicada este miércoles en El Peruano, la normativa tiene la finalidad de no perjudicar a las personas naturales y jurídicas que, debido al vencimiento de los mencionados documentos, se verían afectadas al no poder realizar las renovaciones de las mismas, por el Estado de Emergencia Nacional. Inicialmente, la prórroga de los títulos habilitantes fue establecida hasta el 30 de abril de 2020, pero debido al aplazamiento del Aislamiento Social Obligatorio se extendió hasta fines de julio del año en curso.

